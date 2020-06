15 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Des applications VPN frauduleuses sur les iPhones tentent d'escroquer les utilisateurs

Avast met en garde contre les applications " fleeceware " sur l'App Store d'Apple. Le spécialiste de l'antivirus a découvert trois applications qui surfacturent les utilisateurs. Ces applictions qui semblent être des " fleecewares" ne fournissent pas les services dont elles font la promotion.

Ces applications sont disponibles sur l'App Store d'Apple sous la dénomination Beetle VPN, Buckler VPN et Hat VPN Pro. Selon les données de Sensor Tower, une société spécialisée dans les renseignements et l'analyse marketing des applications mobiles, les applications ont été téléchargées plus de 420 000, 271 000 et 96 000 fois, respectivement, entre avril 2019 et mai 2020.

Les applications se font passer pour des applications VPN, facturant 9,99 dollars US (un peu moins de 9 euros) par semaine pour un abonnement une fois que leur essai gratuit de trois jours a expiré. Les applications affichent toutes des notes élevées, allant de 4,6 à 4,8, et sont accompagnées de commentaires positifs, tous rédigés de la même manière, qu'Avast considère comme potentiellement factices. Parmi les critiques élogieuses, se trouvent quelques commentaires qui mettent en garde contre ces escroqueries. Les politiques de confidentialité des applications sont également très similaires en termes de langage et de structure.

Les chercheurs d'Avast ont installé les trois applications et sont parvenus à acheter des abonnements pour chacune d'entre elles. Cependant, lorsqu'ils ont essayé d'utiliser les VPN, les applications ne proposaient à nouveau que des options payantes. Après avoir tenté d'acheter à nouveau les abonnements, les chercheurs d'Avast ont été informés qu'ils en avaient déjà un et n'ont donc pu établir une connexion VPN avec aucune des applications.

Comment les utilisateurs peuvent-ils reconnaître les applications " fleeceware " ?

Les applications " fleeceware " peuvent prendre n'importe quelle forme. Les commentaires qui s'y rapportent semblent souvent factices, de nombreux utilisateurs emploient des formulations telles que " Sensationnel " ou " J'adore ", alors que les commentaires authentiques indiquent que l'application ne fonctionne pas, ou qu'elle fait payer aux utilisateurs des sommes importantes à leur insu. Les applications " fleeceware " offrent généralement un essai gratuit de trois à sept jours, mais elles peuvent exiger des utilisateurs qu'ils saisissent leurs informations de paiement avant le début de l'essai, et elles facturent ensuite automatiquement des sommes exorbitantes au terme de la période d'essai.

Les utilisateurs doivent bien prendre connaissance des modalités applicables à l'issue de la période d'essai d'une application et du montant des frais qui seront facturés après une période gratuite, afin de vérifier si ces frais seront automatiquement déduits de leur carte bancaire de façon permanente, sauf s'ils annulent l'abonnement.