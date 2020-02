18 février 2020 à 06h00 par Philippe

Les applis de finances qui ne cessent de faire de l'ombre aux acteurs bancaires du marché

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, a publié sa rétrospective pour les applis financières en 2019. Les français ont accédé aux applications de finance 60% de plus qu'en 2017, avec 7 milliards de sessions en 2019.

Les consommateurs du monde entier migrent de plus en plus leurs activités financières vers le mobile. Ils ont accédé aux applications Finance plus d'un trillion de fois en 2019, soit 100% de plus qu'en 2017. Des applications de paiement en passant par les services bancaires mobiles, le rapport d'App Annie met en évidence le rôle central du mobile dans la gestion de nos finances au quotidien.

En France, les applis fintech comptent 40% d'utilisateurs actifs mensuels contre 19% pour les applis bancaires

La croissance de la base d'utilisateurs des meilleures applications Fintech dépasse celle des applications bancaires traditionnelles. Au niveau mondial, l'indicateur d'utilisateurs moyens mensuels des 10 premières applications Fintech a augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente en 2019, tandis que celui du secteur bancaire a augmenté de 15 %. Si les applications bancaires ont tendance à avoir une base d'utilisateurs existante plus élevée, cela illustre la perturbation des services bancaires traditionnels par les applis Fintech, rendue possible et accélérée par le mobile. La clé du mobile est la facilité, l'accessibilité et la simplicité. Des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale ou des empreintes digitales simplifient le parcours de l'utilisateur.

En France, les téléchargements de Google Pay ont augmenté de 614% en 2019

Les applications Finance ont connu la plus forte augmentation d'année en année en termes de téléchargements absolus. Si certaines ont maintenu des niveaux de téléchargements élevés par rapport à l'année précédente, beaucoup ont également enregistré des taux de croissance impressionnants d'une année sur l'autre.