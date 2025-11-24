24 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Après des années d'attente, WhatsApp va débloquer la gestion multi-comptes sur iPhone

Après plus de dix ans d’attente et de bricolages parfois frustrants, WhatsApp s’apprête à lever l’une de ses plus grandes limites : la possibilité d’utiliser plusieurs comptes sur un même iPhone sans déconnexion, sans réinstallation et sans passer par WhatsApp Business. Cette évolution majeure a été repérée par WABetaInfo, une source de référence sur les nouveautés WhatsApp, qui a débusqué la fonctionnalité dans la dernière version bêta de l’application.

Une nouveauté réclamée depuis des années

Jusqu’à présent, gérer deux comptes WhatsApp relevait du casse-tête, en particulier sur iPhone où aucune solution native n’existait. Les utilisateurs devaient jongler entre l’app standard et WhatsApp Business, ou accepter de se reconnecter manuellement… une méthode loin d’être pratique.

La version bêta 25.34.10.72 change radicalement la donne. Selon les informations publiées par WABetaInfo, certains testeurs voient désormais apparaître une nouvelle section dédiée à la gestion multi-comptes, signe que WhatsApp prépare une fonctionnalité attendue depuis longtemps.

Basculer entre deux identités devient enfin simple et naturel

Cette refonte apporte une expérience à la fois intuitive et fluide. Il devient possible d’ajouter un nouveau compte depuis les réglages, qu’il s’agisse d’un numéro inédit, d’un compte déjà existant ou même d’un profil compagnon à restaurer via un scan de QR code. Le changement de compte s’effectue instantanément, sans redémarrage de l’application.

L’expérience a également été affinée côté notifications : chaque alerte précise désormais de quel compte elle provient, évitant les confusions lorsque plusieurs identités cohabitent sur un même appareil. Côté sécurité, WhatsApp conserve les protections individuelles : si un compte secondaire est verrouillé par Face ID, l’accès nécessitera une authentification au moment de la bascule.

Une évolution qui prépare la grande transformation de WhatsApp

Si WhatsApp investit autant sur cette fonctionnalité aujourd’hui, c’est parce qu’elle s’inscrit dans une transition plus large. L’application prépare l’arrivée d’un système d’identités basées sur des pseudonymes, permettant de communiquer sans exposer son numéro de téléphone. Pour rendre possible cette nouvelle architecture, une gestion plus flexible des profils était indispensable.

Les premières observations issues de WABetaInfo laissent penser que WhatsApp ne se limitera pas longtemps à deux profils : l’interface semble taillée pour accueillir davantage de comptes à l’avenir.

Un déploiement progressif mais une sortie proche

Pour l’instant, la nouveauté reste réservée à un nombre restreint de bêta-testeurs sur iOS. Meta procède à un déploiement très encadré, mais la présence de la fonctionnalité dans une bêta avancée indique que sa diffusion publique n’est plus très loin. Si WhatsApp suit son calendrier habituel, cette nouveauté pourrait arriver pour tous les utilisateurs d’iPhone d’ici la fin de l’année ou au début de la suivante.

Android devrait suivre logiquement, même si aucun calendrier officiel n’a été communiqué.

Une mise à jour qui va simplifier le quotidien de millions d’utilisateurs

Qu’il s’agisse de séparer vie professionnelle et vie personnelle, de gérer différentes activités, ou simplement d’utiliser plusieurs identités sociales, cette nouveauté va transformer l’usage de WhatsApp. Pendant des années, la gestion multi-comptes était l’un des points faibles de l’application. Avec cette refonte, WhatsApp comble un retard historique, prépare l’avenir et offre enfin une solution aussi simple qu’attendue.