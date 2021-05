26 mai 2021 à 08h27 par Philippe

L'Arcep demande aux opérateurs de proposer des outils pour suivre le déploiement de la 5G

Le réseau 5G a connu son lancement en France le 18 novembre 2020. Depuis, près de 13 000 antennes ont été déployées par les quatre grands opérateurs de téléphonie mobile : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.

Ces opérateurs sont les seuls à pouvoir développer leur propre réseau 5G en France, ce qui ne signifie pas que les MVNO ne pourront pas proposer de forfaits 5G. S'ils trouvent un accord avec les opérateurs historiques, ils pourront tout à fait le faire. NRJ Mobile, Coriolis et Prixtel se sont d'ailleurs déjà lancés dans la course.

Chronologiquement, SFR a été le premier opérateur à déployer son réseau mobile de cinquième génération, le 24 novembre 2020. L'opérateur sous bannière Altice a été suivi par Bouygues Telecom le 1er décembre. Orange a, lui, initié le sien le 3 décembre avant que Free ne lui emboîte le pas le 15 décembre. Depuis, les quatre opérateurs déploient leur réseau de manière progressive.

À la mi-avril, la plupart des grandes villes françaises étaient couvertes en 5G, que ce soit par un ou plusieurs opérateurs. Pour suivre l'avancée du déploiement, les usagers peuvent tester l'éligibilité à la 5G dans leur ville en renseignant leur adresse pour savoir s'ils en bénéficient. Pour l'heure, la 5G d'Orange est disponible dans environ 300 communes et celle de SFR dans 380. Il s'agit des opérateurs ayant le moins développé leur réseau. De leur côté, Bouygues Telecom et Free proposent respectivement la 5G dans 1300 et 7 700 communes.

Si Free est clairement en tête en nombre d'antennes 5G, cela ne veut pas dire que son réseau est le plus performant. En effet, cela dépend des bandes de fréquences utilisées par les opérateurs. Par exemple, dans la bande des 3,5 GHz, le débit est ultra performant. En revanche, sur la bande des 700 MHz, le consommateur obtient une 4G améliorée, aussi appelée 5G non standalone.

Orange est pour l'instant l'opérateur qui propose la 5G la plus qualitative puisqu'il s'appuie presque exclusivement sur la bande des 3,5 GHz. Free, en revanche, a déployé la plupart de ses sites dans la bande des 700 MHz. Une stratégie que Bouygues et SFR ne partagent pas.

Conséquence de cette différence de stratégies, la 5G est loin d'être homogène partout et présente de grosses différences de performances entre les quatre opérateurs. Free dispose ainsi de la meilleure couverture réseau mais propose la moins bonne qualité de 5G. Orange, quant à lui, possède pour l'instant une couverture faible, mais une 5G très performante.

Afin d'aiguiller au mieux les consommateurs en fonction de leurs besoins, l'Arcep a indiqué aux opérateurs de mettre à disposition sur leurs sites respectifs une carte permettant de savoir quel type de 5G ils utilisent dans chaque ville. Des outils pratiques pour suivre l'évolution du réseau 5G dans la mesure où, pour bénéficier d'une 5G partout en France, le déploiement de la 5G devrait se poursuivre jusqu'en 2030.