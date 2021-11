22 novembre 2021 à 00h15 par Philippe

L'Arcep a publié les résultats de sa campagne de mesures 2021

Crédit Photo : Qosbee

L'ARCEP a communiqué les résultats définitifs de son étude annuelle sur la qualité de service du réseau des opérateurs mobiles métropolitains. L'enquête porte sur plus d'un million de mesures, effectuées dans tous les départements de mai à septembre 2021, sur les lieux de vie (à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, dans les transports). Elle comporte 403 critères de qualité.

Orange

Orange confirme sa position de leader pour la onzième année consécutive et affiche les meilleurs résultats en arrivant 1er ou 1er exæquo sur 366 des 403 critères mesurés. Orange reste leader sur la qualité de service mobile, partout où les français en ont besoin : en zones denses, intermédiaires, rurales et touristiques, sur les axes routiers et sur l'ensemble des axes ferrés (TGV, métro, transiliens, RER, intercités).

L'opérateur offre ainsi les meilleurs débits montants et descendants en 4G toutes zones confondues (18Mbits/s et 110Mbits/s), le taux de SMS reçus en moins de 10 secondes le plus élevé avec 96% et le meilleur taux de succès d'affichage des pages web (moins de 5 secondes dans 99% des cas en zones denses et 90% en zones rurales).

L'étude de l'ARCEP relève également qu'Orange offre les meilleurs débits notamment aux utilisateurs munis d'un mobile et d'une offre compatible 5G.

Bouygues Telecom

Les résultats de l'édition 2021 positionnent Bouygues Telecom comme le deuxième meilleur réseau mobile de France métropolitaine, pour la huitième année consécutive.

Bouygues Telecom arrive premier sur les usages data les plus couramment utilisés par les clients : vidéo visionnée (streaming) en qualité parfaite en zone dense et deuxième sur le critère de l'affichage des pages web en moins de cinq secondes dans 96% des cas.

En outre, en zone dense, Bouygues Telecom se situe très largement premier en taux d'accroche 5G et affiche le meilleur surcroît de débit 5G. Cela traduit la bonne anticipation du déploiement de la 5G dans les zones là où, précisément, les besoins en capacité sont à moyen terme les plus importants.

En ce qui concerne la voix, Bouygues Telecom se classe premier en zone dense sur le délai d'établissement d'appel moyen, nouveau critère mesuré par l'Arcep.

SFR

Les résultats de la campagne de mesures sur l'Internet mobile, SFR se positionnent numéro deux sur les débits descendants pour les utilisateurs 5G.

Free

Free enregistre cette année une progression notable sur l'ensemble des indicateurs de qualité de service mobile. Free est même l'opérateur qui a le plus progressé par rapport à l'année dernière avec, notamment, un taux d'amélioration de +55% sur ses débits toutes zones confondues. En zones rurales, Free est désormais le 2ème opérateur, derrière l'opérateur Orange. Cela se traduit par de très bons résultats en termes d'usages : Free est second sur la vitesse d'affichage des pages Web et sur le visionnage de vidéo (streaming).

Conclusion

En résumé, le régulateur constate une nette progression de la qualité de service pour l’internet mobile, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. La qualité des services de l’internet mobile (« mesures data ») s’améliore nettement pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses.