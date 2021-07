08 juillet 2021 à 05h22 par Philippe

L'Arcep veut simplifier la portabilité des numéros

En 2020, plus de 2,5 millions d'abonnés fixes et presque 6 millions d'abonnés mobiles ont choisi de conserver leur numéro au moment de changer d'opérateur.

Des signalements déposés par des utilisateurs sur " J'alerte l'Arcep ", et les demandes ou dysfonctionnements décrits par les opérateurs à l'Autorité montrent que les processus définis dans l'actuel cadre peuvent encore être améliorés et rendus plus homogènes entre fixe et mobile. Face à ce constat, l'Arcep met en consultation publique un projet de décision visant à simplifier encore la portabilité des numéros pour les consommateurs, mais aussi pour les opérateurs, en harmonisant les processus inter-opérateurs existants.

Dans de nombreux cas, une demande de portabilité doit être accompagnée d'un code RIO (Relevé d'Identité Opérateur). Un abonné doit obtenir ce code de son opérateur actuel en appelant le 3179 et le transmettre à son futur opérateur. Le nouvel opérateur gère ensuite, pour l'utilisateur, l'ensemble des opérations liées à la résiliation du contrat en cours et à la portabilité du numéro.

Toutefois, dans le cadre d'une portabilité mobile, il peut être compliqué pour un utilisateur se trouvant à l'étranger d'obtenir son RIO via le 3179. L'Arcep propose ainsi d'étendre la possibilité d'utiliser des numéros longs accessibles en France comme à l'étranger, en complément du 3179, pour permettre aux utilisateurs finals d'obtenir leur RIO nécessaire à la portabilité de leur numéro mobile notamment en situation d'itinérance.

A l'instar des numéros fixes, l'Arcep désire également étendre aux numéros mobiles et spéciaux la faculté pour un utilisateur ou un éditeur de services à valeur ajoutée, de récupérer son numéro de téléphone et de réaliser une portabilité dans les 40 jours suivant une résiliation.