25 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Arnaque à la vignette Crit'air par SMS : La police lance une alerte sur la fraude

La mise en place progressive des zones à faibles émissions (ZFE) oblige les automobilistes à commander sur Internet leur vignette "Crit'Air", qui est devenue obligatoire dans plusieurs grandes villes pour y circuler.

L'escroquerie se présente en général sous la forme d'un SMS ou d'un mail frauduleux. Bien que l'arnaque à la vignette "Crit'Air" a vu le jour en 2017, à Paris, elle s'est particulièrement développée depuis la fin d'année 2022.

Face à cette constante augmentation, la police met en garde depuis lundi dernier les automobilistes sur cette fraude en plein essor.

Deux modes opératoires sont utilisés. Le premier mode consiste à créer un faux site internet qui reprend les codes visuels du véritable site officiel (www.certificat-air.gouv.fr), sur lequel les victimes potentielles sont invitées à remplir leurs données bancaires.

Le second mode opératoire utilise la technique du "phishing" (hameçonnage) via un SMS ou un mail à partir de bases de données constituées illégalement pour diriger la victime vers le site frauduleux. Certain escrocs téléphone même à leur victime en se faisant passer pour leur banquier pour leur faire croire qu'elle a été escroquée et ensuite lui demande les accès au compte pour annuler la transaction.

Il faut savoir que la vignette Crit'Air, coûte 3,72 euros, et ne peut s'obtenir que sur le site du gouvernement et aucune coordonnée bancaire n'est demandée.Comme ces sites frauduleux ne réclament que quelques euros, de nombreuses personnes peuvent facilement se faire berner. Les plus gros problèmes arrivent souvent bien plus tard car les données bancaires peuvent être utilisées plusieurs mois après l'escroquerie.

A ce jour, 11 agglomérations ont mis en place des zones à faibles émissions (ZFE) obligeant les automobilistes à s'acquitter d'une vignette : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne.