19 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Arnaque au PV de stationnement : Attention au SMS frauduleux

L'arrivée de l'année 2023 n'a pas freiné les escrocs. Les arnaqueurs ne cessent de redoubler d'imagination pour tromper un maximum de personnes. Si vous recevez un SMS vous signalant un " retard de paiement " lié à une amende de stationnement. Ne cliquez surtout pas sur les liens de ces messages qui vous sont envoyés.

Cette arnaque prétend un retard de paiement d'un PV de stationnement. Une technique qui assez rodée visant à voler de l'argent ainsi que les coordonnés bancaires ou même des données personnelles (comptes, mots de passe, données bancaires…).

Dans l'en-tête de ce type de SMS, il est écrit " Info ANTAI ". Dans le corps du message, on y trouve également le montant de l'amende dont vous êtes supposé vous acquitter suivi d'un numéro de dossier.

Le SMS contient également un lien vers le dossier frauduleux d'infraction qui ressemble à "dossier-antai-gouv.info" ou "suivi-dossier-antai.com". Ces sites internet sont faux, car ils ressemblent énormément au site officiel de l'ANTAI.

Il s'agit donc d'une tentative d'escroquerie et non pas d'un SMS provenant de l'ANTAI. Les personnes qui tombent dans ce piège verront leurs données confidentielles exploitées et se feront voler de l'argent.

Pour éviter de se faire piéger par les arnaqueurs, le site internet de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) alerte sur cette escroquerie par SMS. Le site gouvernemental assure qu'aucune administration ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe, que ce soit par message électronique ou par téléphone.

Un autre indice et conseil pour se prémunir de cette arnaque, il faut vérifier l'orthographe et les formulations utilisées dans le SMS. En cas de suspicion d'arnaque, il est recommandé de transférer le SMS douteux au 33700.