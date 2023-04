25 avril 2023 à 00h01 par Philippe

Arnaque au SIM-swapping : attention aux liens dans vos SMS

Le "SIM-swapping" commence à prendre de l'ampleur en France. De nombreux Français ont été récemment victimes de " SIM swapping ". Les cybercriminelles utilisent de plus en plus des techniques sophistiquées pour cibler les smartphone en usurpant les numéros de téléphone des utilisateurs.

L'arnaque peut commencer avec un SMS, qui signale une "demande de changement de votre SIM en eSIM a été demandée". En cliquant sur le lien et en répondant au formulaire qui semble venir de votre opérateur, les cybercriminelles vont recevoir tous vos SMS à votre place.

Cette technique de piratage permet au hacker de contourner les systèmes de double authentification afin de pirater des comptes. Elle implique le transfert frauduleux d'un numéro de téléphone portable d'une carte SIM à une autre. Le but est de prendre le contrôle du compte de l'utilisateur et d'accéder à ses données confidentielles telles que les informations bancaires, les codes de sécurité à usage unique et les mots de passe.

Comment fonctionne le SIM-swapping ?

Le pirate informatique recueille des informations sur la victime, telles que son nom complet, sa date de naissance, son adresse et les quatre derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale.

Ensuite, le hacker appelle le fournisseur de services de téléphonie mobile de la victime et se fait passer pour elle en utilisant les informations qu'il a recueillies. Il fait ensuite une demande le transfert du numéro de téléphone de la victime vers une autre carte SIM qu'il possède.

Une fois que le fournisseur de services transfère le numéro de téléphone vers la nouvelle carte SIM sans vérifier l'identité du pirate, le pirate reçoit alors tous les appels et messages destinés à la victime, y compris les codes de sécurité et les mots de passe. Le pirate peut alors accéder aux comptes de la victime et effectuer des transactions frauduleuses.

Pour se protéger contre le SIM-swapping, il est recommandé de ne pas partager d'informations personnelles sensibles en ligne et de protéger ses comptes avec des mots de passe forts.

Que faire en cas de SIM-swapping ?

Si vous êtes convaincus d'être victime de SIM swapping, il faut agir rapidement en contactant votre opérateur téléphonique afin de lui signaler la fraude et suspendre votre carte SIM.

Les mots de passe de chacun de vos comptes doivent être changés afin de ne pas en perdre l'accès. Il faudra informer votre banque de votre situation et noter les transactions suspectes sur votre compte bancaire. Il est aussi important de porter plainte auprès des autorités compétentes.

Pour ne pas en être victime, il est conseillé de ne jamais cliquer sur les liens envoyés par SMS.