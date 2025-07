26 juillet 2025 à 03h44 par La rédaction

Arnaques aux SMS : attention à la nouvelle escroquerie « Bonjour, vous êtes chez vous ? »

Depuis la fin juin, une vague de SMS frauduleux envahit les téléphones portables de nombreux Français. Derrière un message anodin en apparence : « Bonjour, vous êtes chez vous ? » ou « bonjour je suis passé chez vous ce matin, », se cache en réalité une tentative d’escroquerie bien ficelée. Les autorités, locales et nationales, alertent sur cette campagne de phishing particulièrement sournoise, qui vise à voler vos données personnelles et bancaires.

Une arnaque en apparence banale mais diablement efficace

L’objectif des escrocs est clair : tromper la vigilance en utilisant un message simple, direct, presque familier. La première étape consiste à envoyer un SMS très court, souvent sans faute, qui pourrait passer pour une tentative de prise de contact d’un proche ou d’un livreur.

Si la victime répond, pensant à une interaction réelle, un second message lui est envoyé. Il évoque un colis non livré ou trop volumineux pour entrer dans la boîte aux lettres, et propose de reprogrammer une livraison. Vient alors un troisième message, avec un lien à cliquer.

Ce lien redirige vers un site web frauduleux, habilement déguisé en portail de livraison connu (par exemple, Mondial Relay ou Colissimo). L’internaute y est invité à renseigner ses coordonnées, ses données personnelles et souvent ses informations bancaires. C’est à ce moment-là que l’escroquerie aboutit.

Des témoignages qui confirment l’ampleur de la fraude

Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs reconnaissent avoir reçu ces messages. Certains ont immédiatement flairé l’arnaque et ignoré le SMS. D’autres, pris au dépourvu, ont répondu sans se douter qu’ils engageaient malgré eux un processus frauduleux.

Ce qui frappe dans cette arnaque, c’est sa sobriété. Aucun message alarmant, pas de promesse de gain miraculeux, juste une tentative de dialogue. Et c’est précisément ce qui en fait sa dangerosité : elle ne ressemble pas à une escroquerie.

Une technique qui s’adapte aux utilisateurs

Les cybercriminels sont conscients que les utilisateurs deviennent plus méfiants. C’est pourquoi ils adaptent leurs méthodes. Exit les fautes de grammaire et les messages maladroits : place à des formulations courtes, polies et impersonnelles, qui semblent crédibles.

Ce renouvellement constant rend la détection plus difficile. Le message vise à créer une interaction humaine crédible, à instaurer une relation de confiance, à inciter la victime à cliquer ou répondre sans méfiance.

Comment se protéger de cette escroquerie ?

Pour éviter de tomber dans le piège, quelques précautions simples peuvent faire toute la différence :

Ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS si l’expéditeur est inconnu.

Vérifier le numéro ou le site mentionné en effectuant une recherche rapide sur Internet.

Analyser le style du message : fautes, tournures inhabituelles ou urgences suspectes doivent éveiller les soupçons.

Ne jamais transmettre ses coordonnées bancaires via un lien reçu par texto.

En cas de doute, contactez directement le transporteur concerné via son site officiel ou son service client.

Signalez les SMS suspects au 33700, la plateforme nationale de lutte contre les spams vocaux et SMS.

Vigilance et sensibilisation : les meilleurs remparts

Face à la montée en puissance de ces arnaques numériques, la meilleure défense reste l’information. Connaître les mécanismes, reconnaître les signaux d’alerte et adopter les bons réflexes permet de ne pas se faire piéger.

Ces attaques montrent que les cybercriminels n’ont pas besoin de techniques complexes pour nuire. Un simple SMS bien formulé suffit parfois à dérober vos données. C’est pourquoi rester attentif et informé est aujourd’hui indispensable.