05 mai 2022 à 11h20 par Philippe

Art Explora Academy lance son application pour tout savoir, de l'Antiquité à nos jours sur l'Art

Art Explora Academy qui est une plateforme digitale de découverte d'histoire de l'art totalement gratuite, lance son application sur iOS et Android. L'application Art Explora Academy met à disposition son importante bibliothèque de contenus vidéos ainsi que diverses fonctionnalités adaptées à l'usage mobile.

Arts asiatiques, Egypte et Mésopotamie, Arts de l'Islam, Arts d'Afrique, Arts des Amériques, Grèce et Rome antique, Arts du Moyen Age, Renaissance et Lumières, Art du 19eme siècle, Art moderne au 20eme siècle, Art contemporain... ou qu'il soit, l'utilisateur peut découvrir ou redécouvrir les clés de l'histoire de l'art autour d'une grande diversité de sujets.

Des milliers de contenus vidéos et audios

Avec plus de 1600 vidéos et podcasts disponibles en français et en anglais gratuitement, l'offre est également enrichie en continu, avec notamment une série de programmes coproduits par Art Explora.

Ces contenus audios et videos permettent une approche décalée de l'histoire de l'art, des artistes et de leurs œuvres. Ils sont produits par des institutions culturelles, des YouTubeurs ou des podcasteurs indépendants ainsi que des acteurs de l'audiovisuel public et privé.