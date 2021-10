27 septembre 2021 à 23h45 par Philippe | 05 octobre 2021 à 01h46

L'assurance mobile est-elle nécessaire ?

Crédit Photo : Fotolia

On peut affirmer sans équivoque qu’il est nécessaire de souscrire à une assurance mobile. Pratique, cette démarche permet de protéger son smartphone en cas de perte, de vol ou encore de casse. Mieux, les assureurs proposent désormais des offres alléchantes qui s’adressent à tout type de client.

L’assurance mobile pour protéger son investissement

Ces dernières années, les prix des mobiles ont connu une hausse exponentielle. Aujourd’hui, les smartphones haut de gamme sont vendus entre 1000 et 1500 €. À ce prix, hors de question de perdre son smartphone après un vol à l’arraché ou à la suite d’une chute accidentelle. Faire assurer votre mobile est donc une solution intelligente pour se le faire rembourser après un sinistre.

Une solution efficace pour ne pas se retrouver sans smartphone après un vol

En France, on assiste à une recrudescence des vols de smartphones. Dans le métro, les restaurants, et même dans la rue, les pickpockets sévissent en toute impunité. Souscrire à une assurance mobile est fortement conseillé pour ne pas se retrouver sans téléphone après un vol avec agression ou effraction. Selon les spécificités de votre contrat, l’indemnisation couvre une partie ou la totalité du coût de votre smartphone, ce qui vous évite de faire une dépense imprévue.

Faire réparer son smartphone en toute simplicité

Qu’il s’agisse d’un iPhone 12 Pro, d’un Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore d’un OnePlus 9 Pro, etc., les réparations de ces appareils haut de gamme coûtent très cher. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on ne possède pas une garantie. Or, avec une assurance téléphone mobile, les frais de réparation peuvent être couverts jusqu’à 100 %. Par exemple, si vous devez faire remplacer l’écran de votre iPhone ou changer la caméra de votre Xiaomi, votre assureur prendra en charge les dépenses liées à la réparation.

Une protection supplémentaire en sus des garanties légales

Les garanties légales ne couvrent que les pannes. Par exemple, si votre smartphone a été complètement endommagé suite à une vilaine casse, vous ne pourrez pas obtenir un remboursement ou un remplacement de votre téléphone auprès de votre vendeur. Par contre, avec une assurance mobile, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles… Il suffira de se rapprocher de votre assureur, de suivre la procédure pour faire réparer ou remplacer votre mobile afin que tout puisse entrer dans l'ordre.

Une solution flexible pour protéger son smartphone

L’assurance pour téléphone mobile concerne aussi bien les produits neufs que les appareils reconditionnés à neuf. C’est une aubaine pour offrir la meilleure protection à son smartphone, peu importe son origine, mais également la marque ou le modèle. Mieux, certains contrats sans délai de carence. Cela signifie que votre assurance prend effet dès la souscription. Pour terminer, sachez que vous pouvez résilier votre contrat par l’envoi d’une simple lettre.

Trouver une formule d’assurance adaptée à son budget

Aujourd’hui, il est possible de faire assurer votre mobile en souscrivant à un contrat adapté à votre budget. D’où la nécessité de vous adresser à un assureur qui propose une large gamme de formules de souscription. En moyenne, sachez que le tarif mensuel du contrat le moins cher tourne autour des 3 à 6 €, contre 15 à 20 € pour la formule la plus onéreuse.