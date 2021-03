15 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Asus ROG Phone 5 : un smartphone gaming très puissant

Asus profite du mois de mars pour lancer un nouveau modèle de smartphone haut de gamme, dédié aux jeux vidéos : le ROG Phone 5. Successeur du ROG Phone 3 sorti à l'été 2020, le ROG Phone 5 reprend les atouts de ses prédécesseurs en y ajoutant encore plus de puissance ainsi de nouveautés pour les joueurs. Le tout dans un design plus élégant.

La série ROG Phone 5 intègre le dernier SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, qui est équipé du Qualcomm Snapdragon Elite Gaming et d'une connectivité 5G. Le système de refroidissement GameCool 5 amélioré ainsi que le gestionnaire de performance dans Armoury Crate améliorent les conditions de jeu.

Des fonctionnalités haut de gamme

Sous Android, la série ROG Phone 5 exploite le Snapdragon 888, qui présente de nouvelles innovations en matière de 5G, d'IA, de jeux et de technologies de caméra. La fonction Snapdragon Elite Gaming permet aux joueurs d'exploiter la puissance d'un jeu ultra fluide au niveau de la qualité HDR la plus élevée, avec des capacités de niveau desktop. ROG lance également Qualcomm Game Quick Touch, qui permet aux joueurs de bénéficier d'une augmentation de 20% du taux de réponse tactile et d'une latence réduite.

Pour permettre une performance maximale soutenue, le système de refroidissement GameCool 5 de la série ROG Phone 5 possède désormais une structure thermique comprenant un processeur centré avec la batterie divisée en deux parties, chacune située de chaque côté du processeur. La chaleur générée par le processeur est ainsi transférée simultanément à tous les bords et coins du châssis pour une meilleure efficacité thermique. La chambre à vapeur 3D remodelée et les feuilles de graphite contribuent également à répartir la chaleur de manière uniforme dans l'appareil afin de réduire l'accumulation de chaleur au centre.

Afin de faire chuter la température du processeur de 10°C3, le ventilateur AeroActive Cooler 5, aspire et expulse désormais une quantité plus importante d'air directement au centre du téléphone.

Le nouveau gestionnaire de performances d'Armoury Crate comprend désormais le mode X, avec plusieurs profils de système pour fournir aux joueurs encore plus de paramètres de performances et d'outils de réglage, afin qu'ils puissent adapter instantanément le smartphone à la tâche à accomplir.

De plus, le ROG Phone 5 Ultimate est le premier smartphone au monde à utiliser 18 Go de mémoire vive LPDDR5, ce qui augmente considérablement les performances globales de jeu.

L'écran AMOLED est de 6,78 pouces. Le taux d'échantillonnage tactile est quant à lui de 300 Hz. Il a été mis au point en collaboration avec la société de traitement de l'image Pixelworks. La nouvelle technologie HDR4 améliore les images non-HDR. L'écran est protégé par le verre résistant Corning Gorilla Victus.

Pour prolonger à la fois le temps d'affichage et la durée de vie de la batterie de haute capacité de 6000 mAh, la série ROG Phone 5 est améliorée grâce à de nouvelles optimisations logicielles et des mécanismes d'économie d'énergie. On retrouve le mode recharge constante qui peut être activé la nuit au moment où le téléphone n'est pas sollicité, le mode de chargement planifié qui permet d'adapter la charge en fonction de plages horaires strictes ou bien en fonction d'un horaire final défini, ou bien la limitation de charge à 80% ou 90%. Le mode de recharge constante est enrichi avec la possibilité pour l'utilisateur de brider manuellement le chargeur selon plusieurs puissances (18W, 30W, 45W), et un mode " contournement de charge " disponible sous Armoury Crate.

Une bonne autonomie

Ce mode spécifique permet à l'utilisateur - en branchant le chargeur à une prise secteur - de ne pas solliciter la batterie lors de longue partie de jeu et de maintenir le niveau de charge de son smartphone. Il existe également des mécanismes d'économie d'énergie passifs pour limiter les applications inactives et permettre de réaliser jusqu'à 67% d'économies d'énergie supplémentaires. Le chargement rapide est assuré par l'adaptateur HyperCharge de 65 watts fourni, qui permet aux joueurs de se remettre dans le jeu dans un délai inférieur à 1 heure avec un chargement à 100%.

Les modèles ROG Phone 5 Ultimate et ROG Phone 5 Pro dispose d'un écran matriciel arrière. Le ROG Phone 5 Pro dispose d'un écran couleur ROG Vision, tandis que le ROG Phone 5 Ultimate possède une version monochrome. ROG Vision peut afficher une variété d'animations qui montrent si le smartphone est en train de se charger, s'il y a un appel entrant, si le mode X est activé, et plus encore. Les propriétaires peuvent même créer des animations personnalisées.

Une expérience de jeu améliorée

Le système de contrôle AirTrigger 5 amélioré offre maintenant aux joueurs jusqu'à quatre façons distinctes d'interagir avec leur ROG Phone 5, procurant ainsi un niveau de contrôle de jeu amélioré. L'AeroActive Cooler 5 dispose désormais de deux boutons physiques supplémentaires à la manière d'une console.

La série ROG Phone 5 prend en charge un total de 10 commandes de mouvement différentes, de sorte que les joueurs peuvent facilement choisir les mouvements qui conviennent à leur jeu. Dans un jeu de course, par exemple, ils peuvent faire pivoter le téléphone pour tourner ou le tirer vers eux pour freiner. Les ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate disposent en outre de capteurs tactiles cachés disposés à l'arrière, qui offrent des fonctions de déclenchement L2/R2, tout comme une manette de console de jeu. Ils fonctionnent également avec les capteurs à ultrasons, les boutons du refroidisseur AeroActive Cooler 5 et les commandes de mouvement afin de fournir une expérience de jeu contrôlée.

Le système audio GameFX de la série ROG Phone 5 intègre désormais des haut-parleurs symétriques à sept aimants doubles pour des effets sonores stéréo mieux équilibrés. Il y a également une prise casque de 3,5 mm et un convertisseur numérique-analogique ESS de qualité hi-fi pour un traitement de l'audio sans perte. L'application de réglage audio AudioWizard a également été remaniée pour optimiser le son en fonction des différents styles, y compris les paramètres de jeu, de cinéma et de musique. L'audio GameFX sur la série ROG Phone 5 offre les effets sonores cristallins du jeu.

Pour la série ROG Phone 5, ASUS ROG s'est associé à certains des jeux les plus populaires afin d'offrir aux utilisateurs une série de packs thématiques différents pour personnaliser leur appareil avec leurs personnages et écrans préférés. Les joueurs peuvent également partager, discuter et interagir via ROG Connect, une communauté en ligne intégrée à la série ROG Phone 5.

Prix et disponibilité

La série ASUS ROG Phone 5 sera disponible en France en trois versions :

- Le ROG Phone 5 équipé de 8Go RAM/128Go ROM au prix public indicatif de 799 € TTC

- Le ROG Phone 5 équipé de 12Go RAM/256Go ROM au prix public indicatif de 899 € TTC

- Le ROG Phone 5 équipé de 16Go RAM/256Go ROM au prix public indicatif de 999 € TTC

Deux éditions limitées complètent la gamme avec le ROG Phone 5 Pro équipé de 16Go RAM / 512Go ROM, avec affichage ROG Vision couleur, au prix public indicatif de 1 199 € TTC. Et le ROG Phone 5 Ultimate équipé de 18Go RAM / 512Go ROM, avec affichage ROG Vision

monochrome, au prix public indicatif de 1 299 € TTC.

Le ROG Phone 5 (16Go RAM / 256Go ROM) sera le premier à être commercialisé en France le 29 mars prochain, auprès des distributeurs partenaires Boulanger, Darty, FNAC, France Accessoires et LDLC.com, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store. Il sera suivi des deux autres déclinaisons de la série ROG Phone 5 courant avril et mai, auprès des mêmes distributeurs et toujours sur l'ASUS Store.

Le ROG Phone 5 Pro sera disponible d'ici fin avril en France auprès des distributeurs partenaires Boulanger, Darty, FNAC, France Accessoires et LDLC.com, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store. Le ROG Phone 5 Ultimate sera disponible d'ici fin mai en exemplaires limités uniquement sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store.