21 novembre 2024 à 09h02 par La rédaction

ASUS ROG Phone 9 : Plus qu'un smartphone, une console de jeu dans votre poche

ASUS ROG vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones dédiés aux gamers. Ces appareils sont dotés de l'écran mini-LED AniMe Vision, proposant des animations personnalisées sur le dos.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce Snapdragon 8 Elite, soutenue par le système de refroidissement GameCool 9. Les commandes tactiles AirTrigger et l'écosystème d'accessoires ROG viennent aussi complèter l’expérience gaming immersive.

Le ROG Phone 9 se distingue par son design futuriste et élégant. Son dos, revêtu d'une nano-texture, abrite la technologie AniMe Vision ; Elle est composée de 648 mini-LED sur les modèles Pro avec des animations dynamiques et personnalisables. Il faut savoir que l'AniMe Vision est totalement invisible lorsqu'il est inactif, ce qui permet aux joueurs de passer d'un look discret à une esthétique gaming en toute liberté.

ASUS repousse les limites du gaming mobile

Quant à l'AniMe Play sur les ROG Phone 9 Pro et Pro Edition uniquement, elle ajoute une touche rétro avec des jeux de pixels classiques, le tout contrôlable via le système ROG AirTrigger.

Grâce à l'intelligence artificielle ROG, la série ROG Phone 9 repousse les limites du gaming mobile. X Sense 3.0, notre système d'IA de jeu le plus avancé, optimise automatiquement les parties de jeu en détectant les événements clés, en collectant des objets et même en améliorant les compétences des personnages.

X Capture 2.0 et AI Grabber 2.0 utilisent la reconnaissance d'images et de texte pour capturer les meilleurs moments dans les parties afin de trouver rapidement les informations dont les joueurs ont besoin.

Enfin, l'IA de réduction du bruit vous garantit une communication claire avec vos coéquipiers, quel que soit l'environnement.

Ces modèles sont basés sur la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite de dernière génération, gravée en 3 nanomètres. La technologie Qualcomm Seamless quant à elle assure une synchronisation avec les PC équipés de Snapdragon X Elite. Les améliorations apportées au CPU Oryon, au GPU Adreno et au NPU Hexagon viennent garantir des performances fluides et réactives, même dans les applications les plus gourmandes en ressources.

Pour exploiter pleinement les performances du SoC haut de gamme, un système de refroidissement performant est indispensable. Le ROG GameCool 9 a donc intégré un système de refroidissement actif à 360°, optimisé pour les SoC Gen 3. Grâce à une combinaison de matériaux thermiques haut de gamme et du ventilateur AeroActive Cooler X Pro, ce système garantit une dissipation thermique optimale, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Un écran Immersif et un son spatial

Ils sont dotés d'un écran AMOLED 6,78 pouces 185Hz et d'un système audio optimisé. La technologie Audio Redirect, associée au subwoofer intégré à l'AeroActive Cooler X Pro, permettent d’avoir un son spatial immersif.

Une expérience photo enrichie

Bien que le jeu reste au cœur de cette gamme, le constructeur taïwanais ne lésine pas sur les moyens pour offrir une expérience photo satisfaisante. Les trois modèles partagent un capteur principal de 50 mégapixels, associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour différencier les modèles, ASUS a opté pour un téléobjectif 32 mégapixels sur les ROG Phone 9 Pro et 9 Pro Edition, tandis que le ROG Phone 9 standard se contente d'un module macro de 5 mégapixels.

Leur technologie OZO Audio permet de réduire le bruit du vent pour des enregistrements en extérieur ou capturer un son surround 3D immersif.

La série ROG Phone 9 est équipée des célèbres commandes AirTrigger. Ces commandes tactiles innovantes sont polyvalentes et répondent à toute une série de gestes tels que la double action, la pression et le soulèvement, et la visée gyroscopique - c'est le niveau de maîtrise ultime.

De plus, l'AeroActive Cooler X Pro ajoute deux boutons physiques supplémentaires semblables à celui d'une console.

Les joueurs peuvent aussi utiliser la manette mobile ROG Tessen, qui transforme instantanément la série ROG Phone 9 en une console de jeu portable de niveau professionnel.

Une autonomie renforcée

Enfin côté autonomie, les ROG Phone 9 disposent d'une batterie de 5 800 mAh garantissant de longues sessions de jeu, et jusqu'à 5 heures en mode performances. Un mode de chargement bypass est disponible sur le téléphone via le port USB-C en latéral, permettant ainsi lorsque l'on utilise le téléphone en mode jeu de l'alimenter depuis le secteur et non depuis la batterie, et en conséquence d'éviter que la batterie se vide et ne s'use prématurément en faisant des cycles charge-décharge.

La série ROG Phone 9 sera déclinée en trois modèles distincts

Le ROG Phone 9 équipé de 12 Go RAM/256 Go de stockage est vendu au prix public indicatif de 1 099.99 € TTC, en coloris Phantom Black et Storm White. Il sera disponible à la vente à partir de mi-janvier 2025.

A partir de mi-décembre 2024, le ROG Phone 9 Pro équipé de 16 Go RAM/512 Go de stockage est vendu au prix public indicatif de 1 299.99 € TTC, uniquement en coloris Phantom Black.

Le ROG Phone 9 Pro Edition équipé de 24 Go RAM/1 To de stockage sera également vendu au prix public indicatif de 1 499.99 € TTC à partir de mi-décembre 2024.