04 juillet 2023 à 00h15 par Philippe | 04 juillet 2023 à 05h21

Asus Zenfone 10 : un smartphone compact mais puissant

ASUS a dévoilé son nouveau smartphone compact haut de gamme Zenfone 10, équipé de la plateforme mobile phare Snapdragon 8 Gen 2, ainsi que des dernières technologies de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.0.

Le Zenfone 10 garde en grande partie les caractéristiques de son prédécesseur avec la même taille d'écran. Son écran AMOLED de 5.9 pouces a désormais un taux de rafraichissement de 144Hz permettant de profiter de couleurs plus vives dans toutes les conditions de luminosité.

Le système d'appareil photo du Zenfone 10 a été considérablement amélioré, intégrant le tout dernier stabilisateur Gimbal hybride 6 axes 2.0. Un nouveau système de stabilisation électronique de l'image Adaptive EIS est également disponible, ainsi que des capacités d'enregistrement de son surround 3D alimentées par la technologie OZO Audio. Les fonctionnalités selfie ont également été améliorées, puisque la caméra frontale de 32 MP est dotée d'un capteur RGBW (Rouge, Vert, Bleu et Blanc) et de grands pixels de 1,4 µm afin d'optimiser la capture d'image dans des conditions de faible luminosité.

Compact et performant

Conçu pour être utilisé sans effort d'une seule main, il est alimenté par la plateforme mobile phare Snapdragon 8 Gen 2 et comprend la mémoire RAM LPDDR5X à 8533 Mb/s haute performance et la technologie de stockage ROM UFS 4.0. De plus, grâce à ses fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming, le Zenfone 10 offre de véritables capacités de jeu mobile et un multitâche fluide pour relever tous les défis.

Le Zenfone 10 est également très élégant et propose trois nouveaux coloris inspirés du cosmos - Aurora Green (vert), Eclipse Red (rouge) et Comet White (blanc) - qui viennent s'ajouter aux très populaires Starry Blue (bleu) et Midnight Black (noir).

Une stabilité à portée de main

Le stabilisateur hybride 6 axes 2.0 de deuxième génération de la caméra arrière 50 MP permet de réaliser des vidéos sans flou ni tremblement, même lorsque l'appareil photo est en mouvement. Cet OIS Gimbal surveille chaque mouvement du Zenfone 10, dans toutes les directions, et utilise ces informations pour ajuster l'ensemble du module caméra en temps réel. Il peut compenser des décalages allant jusqu'à +/- 3°, ce qui permet de fluidifier les actions les plus mouvementées, sans distorsion optique ni images fantômes. Le tout est associé à la technologie d'autofocus ultrarapide effectuant un mise au point rapidement, il peut donc produire des photos d'action d'une grande netteté et d'une qualité professionnelle, quel que soit le sujet.

La nouvelle technologie EIS adaptative vient renforcer les capacités anti-vibrations supérieures du stabilisateur Gimbal hybride 6 axes 2.0. Ce système utilise le gyroscope intégré pour détecter les mouvements, ce qui permet d'ajuster dynamiquement la taille du champ de vision pour que les vidéos restent toujours stables. La technologie OZO Audio permet aux utilisateurs d'éliminer le bruit du vent pour des enregistrements en extérieur d'une grande clarté, ou de capturer un son spatial 3D Surround immersif.

L'expérience photographique a encore été améliorée grâce à la possibilité d'accéder au mode Light Trail et aux fonctions Quick Shot même lorsque l'écran du téléphone est éteint. Quick Shot est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de prendre une photo instantanément en appuyant deux fois sur la touche de volume.

Une caméra avant de 32 MP avec capteur RGBW

La caméra frontale de 32 MP du Zenfone 10 est désormais dotée d'un capteur RGBW avec de grands pixels 1,4 µm, ce qui confère à l'appareil de meilleures performances en situation de faible luminosité. Des pixels blancs sont ajoutés aux pixels RVB traditionnels, ce qui améliore la qualité globale de l'image prise dans un environnement peu lumineux. Les algorithmes avancés de scène de nuit permettent de réaliser des selfies de qualité vision nocturne. Lors de la prise de selfies de nuit ou en intérieur avec le Zenfone 10, les sujets au premier plan sont valorisés par un teint naturel, des contours clairs et des ombres et lumières bien définies. L'éclairage et les détails de l'arrière-plan sont également entièrement préservés.

D'autres modes de prise de vue ont également été améliorés. Le mode Portrait a été amélioré avec des options de zoom plus flexibles, tandis que le mode Light Trail permet désormais de prendre des photos de qualité professionnelle, sans avoir besoin d'un trépied.

Grâce à un processeur et à des composants économes en énergie, l'autonomie du Zenfone 10 a été améliorée même s'il possède la même capacité de batterie de 4 300 mAh que son prédécesseur.

Une nouvelle fonction HyperCharge de 30W a été ajoutée pour une performance de charge maximale et, pour plus de commodité, le Zenfone 10 est désormais compatible avec la charge sans fil via n'importe quel chargeur sans fil compatible Qi.

Disponibilité et prix

Le Zenfone 10 se décline en plusieurs versions avec un modèle Zenfone 10 équipé de 8Go RAM / 128Go stockage, au tarif de 799 € TTC. Ce modèle est uniquement disponible en coloris Midnight Black, et sera accessible à la vente à partir de la mi-août.

Une version équipée de 8Go RAM / 256Go stockage, vendue au prix de 849 € TTC. Elle est disponible en cinq coloris Midnight black, Cornet White, Aurora Green, Starry Blue et Eclipse Red, et sera accessible à la vente à partir de début août.

Et un troisième modèle équipé de 16Go RAM / 512Go stockage, commercialisé à partir de début août au prix de 929 € TTC en deux coloris Midnight black et Aurora Green.