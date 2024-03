15 mars 2024 à 09h38 par La rédaction

Asus Zenfone 11 Ultra : l'intelligence artificielle au service de la performance

Asus est surtout connue pour ses smartphones gaming ROG Phone 8 et 8 Pro, mais elle propose également une gamme de téléphones plus traditionnels appelée Zenfone. Si le format compact du Zenfone 10 vous avait séduit, la nouvelle proposition d'Asus risque de vous décevoir. Asus opère un virage stratégique avec le Zenfone 11 Ultra, un smartphone surpuissant dopé à l'intelligence artificielle. Délaissant son approche traditionnelle, le constructeur mise sur des performances accrues pour se démarquer sur le marché à l'instar de Samsung sur le S24.

Écran AMOLED 144 Hz, bords fins, Snapdragon 8 Gen 3, 12 à 16 Go de RAM et un triple appareil photo alléchant... Vous avez deviné ? Le Zenfone 11 Ultra ressemble au ROG Phone 8 sorti en janvier dernier. En y regardant de plus près, on découvre même qu'il s'agit du même smartphone, simplement affublé de couleurs plus fun.

Le Zenfone 11 Ultra est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces à 144 Hz, optimisé par la technologie Pixelworks et la technologie d'oxyde polycristallin à basse température (LTPO). Le Zenfone 11 Ultra se décline en quatre teintes : Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey et Desert Sand.

Il est équipé de la plateforme mobile phare Snapdragon 8 Gen 3 complété par une mémoire vive de 16 Go et d'un espace de stockage interne de 512 Go. Le téléphone a également été mis à jour pour inclure la technologie HyperCharge 65W ; Il supporte aussi la recharge sans fil via n'importe quel chargeur compatible Qi.

Intelligence artificielle au service de la photographie

Le grand-angle de 50 mégapixels, stabilisé par gimbal, garantit des vidéos d'une fluidité exceptionnelle et permet des temps d'exposition plus longs en photo nocturne pour des images plus nettes et moins bruitées. L'ultra grand-angle est de 13 mégapixels et le téléobjectif de 32 mégapixels offre un zoom optique x3 pour des photos de sujets éloignés. Enfin, l'optique frontale de 32 mégapixels est parfaite pour les selfies réussis.

Concernant son objectif de 50 mégapixels s'appuie sur des fonctionnalités avancées telles que le stabilisateur Gimbal hybride 6 axes 3.0, la stabilisation vidéo Super HyperSteady et l'enregistrement de sons surround 3D avec OZO Audio. Ces éléments se combinent pour offrir une meilleur stabilisation. Grâce au stabilisateur hybride Gimbal 6 axes de troisième génération. Cette technologie novatrice garantit des vidéos sans flou ni tremblement, même lorsque le téléphone est en mouvement, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des photos en mouvement sans effort.

De son côté, le mode AI Portrait Vidéo offre un effet de profondeur de champ, ajoutant une esthétique professionnelle aux vidéos, tandis que le réglage manuel de la mise au point permet aux utilisateurs d'exercer un contrôle créatif sur la narration visuelle.

Fonctions intelligentes pour une expérience utilisateur optimale

La prise en charge de l'IA améliore l'expérience de l'utilisateur en introduisant des fonctions telles que HyperClarity et AI Object Sense. HyperClarity, activé pendant le zoom, augmente considérablement la clarté de l'image grâce à des modèles de deep learning, reconstruisant les images et ajoutant des détails sur la base de la reconnaissance de l'IA. En outre, la caméra frontale de 32 mégapixels bénéficie d'une meilleure performance en basse lumière et d'un angle plus large afin d'améliorer les selfies.

L'appareil introduit AI Call Translator, qui permet la conversion instantanée de la parole en texte et la traduction dans la langue souhaitée par l'utilisateur (parmi le Chinois, l'Anglais, le Français, l'Allemand, l'Espagnol, le Portugais, l'Italien et le Japonais). En s'appuyant sur des modèles d'IA sophistiqués, le Zenfone 11 Ultra comprend les nuances contextuelles, facilitant ainsi une communication fluide au-delà des barrières linguistiques. La traduction est ensuite convertie en une sortie vocale claire, ce qui permet d'améliorer la compréhension et la connexion pour les utilisateurs du monde entier.

La fonction AI Wallpaper facilite la création de fonds d'écran personnalisés à partir de 6 styles différents. Pour ce qui est de la fonction AI Transcript, elle offre une transcription en temps réel lors de l'utilisation de l'appli Recorder, à la fois pendant l'enregistrement et à partir de fichiers vocaux existants, alimentée par une technologie d'IA avancée. Grâce à l'outil d'enregistrement intégré au téléphone, elle permet de capturer et d'enregistrer facilement les transcriptions (parmi le Chinois, l'Anglais, le Français, l'Allemand, l'Espagnol, le Portugais, l'Italien et le Japonais).

Les utilisateurs peuvent rechercher des photos dans leur galerie et dans les applications installées à l'aide de mots-clés, grâce à l'apprentissage multimodal. Cette fonction intuitive comprend les commandes en langage naturel, prend en charge plusieurs langues et la fonctionnalité hors ligne. En outre, elle est intégrée aux paramètres du téléphone pour un accès facile, ce qui simplifie l'expérience de l'utilisateur lors de la configuration du téléphone.

Grâce à ASUS GlideX, les utilisateurs peuvent transférer des applications de leur téléphone vers d'autres appareils, tels que des écrans de PC. Cet outil simplifie les transferts de fichiers, améliore les conférences téléphoniques et consolide le contrôle des appareils. Autre application améliorant la productivité, Phone Link permet de transférer des fichiers par glisser-déposer, d'envoyer des SMS à partir d'un PC, de gérer les appels et de personnaliser les notifications, redéfinissant ainsi l'expérience smartphone-PC pour une facilité d'utilisation et une efficacité inégalées.

Disponiblité et prix

Un modèle Zenfone 11 Ultra équipé de 16Go RAM/512Go stockage est vendu au prix de 1 099,99 € TTC. Il est uniquement disponible en coloris Eternal Black et Skyline Blue. Une deuxième version équipée de 12Go RAM/256Go stockage, vendu au prix de 999,99 € TTC. Il sera disponible en quatre coloris Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey et Desert Sand. Ces deux modèles seront disponibles à partir du 14 avril.

Du 14/03 au 14/04, une offre de précommande de 100€ valable sur les deux versions de Zenfone 11 Ultra est mise en place chez tous les revendeurs participants.