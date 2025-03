25 mars 2025 à 09h38 par La rédaction

Atari 2600 My Play Watch : une montre rétro sans connexion, mais pleine de nostalgie

Atari fait un retour remarqué avec un produit aussi inattendu que fascinant : la 2600 My Play Watch. Cette montre, inspirée de la mythique console de jeux vidéo Atari 2600 sortie en 1977, propose une expérience unique entre rétro-gaming et suivi de la condition physique. Disponible en précommande aux États-Unis au prix de 79,99 $, elle devrait ravir les amateurs de nostalgie.

Un design iconique et une interface immersive

La montre arbore un écran tactile couleur TFT de 2,02 pouces, entouré d'une lunette métallique qui rappelle les contours de la console Atari 2600. Une couronne rotative rouge et un bouton inspiré des manettes de l'époque permettent de naviguer dans l'interface. Les effets sonores emblématiques de la console ont été intégrés pour renforcer l'immersion.

La personnalisation est aussi au rendez-vous avec trois bracelets interchangeables aux motifs rétros, permettant d'afficher fièrement son attachement à l'univers Atari.

Une smartwatch... déconnectée

Contrairement aux montres intelligentes actuelles, la Atari 2600 My Play Watch ne dispose ni de Bluetooth, ni de Wi-Fi. Elle est conçue pour offrir une expérience minimaliste, sans notifications incessantes ni mises à jour logicielles. Le système d'exploitation MyPlayWatch OS est figé dans le temps, assurant une utilisation fluide et sans obsolescence programmée.

Une montre ludique avec une sélection de jeux emblématiques

L'un des atouts majeurs de cette montre est l'intégration de quatre jeux classiques d'Atari, permettant aux utilisateurs de revivre les sensations des bornes d'arcade directement à leur poignet :

Centipede

Missile Command

Pong

Super Breakout

Les joueurs peuvent utiliser la couronne rotative pour contrôler les jeux, une manière astucieuse de reproduire l'expérience des manettes de l'époque.

Un tracker de fitness basique mais fonctionnel

Malgré son orientation rétro, la montre inclut quelques fonctions de suivi de la condition physique :

Mesure de la fréquence cardiaque

Nombre de pas

Estimation des calories brûlées

Cependant, l'absence de connectivité signifie que ces données restent confinées à la montre, sans possibilité de synchronisation avec une application externe.

Une montre pour les puristes du rétro-gaming

L'Atari 2600 My Play Watch se distingue par son approche unique : une smartwatch sans distractions modernes, centrée sur le plaisir du jeu et la nostalgie. Si son absence de connectivité peut sembler étonnante à l'ère du tout-connecté, elle incarne une vision différente de la technologie, axée sur la simplicité et la durabilité.

Disponible en précommande aux États-Unis avec une expédition prévue pour le 10 juin, elle ne bénéficie malheureusement pas encore d'une distribution internationale officielle. Un produit qui s'adresse avant tout aux fans inconditionnels d'Atari et du rétro-gaming.