29 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Attention, une nouvelle campagne de SMS frauduleux se fait passer pour Chronopost

Crédit Photo : Chronopost

Depuis plusieurs années, les arnaques et tentatives d'escroquerie se sont multipliées sur internet. Autrefois ciblées sur les emails, elles touchent désormais de plus en plus nos smartphones, via des plateformes comme WhatsApp, Instagram, Facebook et les SMS.

Un nouveau type de SMS frauduleux circule actuellement, prétendant provenir d'un livreur Chronopost. Ce message indique que le livreur n'a pas pu déposer votre colis dans votre boîte aux lettres et vous invite à cliquer sur un lien pour le reprogrammer.

Des pirates informatiques se font donc passer pour Chronopost en envoyant des SMS frauduleux. Le but ? Vous inciter à cliquer sur un lien qui leur permettra de voler votre argent.

Faux SMS Chronopost : attention danger

Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais il est important de rester vigilant car cette nouvelle campagne de spam est particulièrement active en France.

" Chronopost : La livraison de votre colis a été suspendue à cause de frais supplémentaires, suivez les instructions… ", suivi du lien du hacker. De nombreux message comme celui-ci se font passer pour des messages officiels de Chronopost ou de La Poste en vous incitant à programmer une nouvelle date de livraison pour votre colis.

De plus, les messages de Chronopost ne comportent jamais de numéro de téléphone à rappeler. Si vous recevez un SMS vous demandant de contacter un numéro, soyez vigilant : il peut s'agir d'une tentative d'hameçonnage. Les SMS authentiques de Chronopost proviennent du numéro 38004.

Comment se protéger ?

Si vous recevez un SMS ou un message en ligne suspect. Transférez-le immédiatement à Signal Spam, Pharos ou au 33 700 pour signaler l'arnaque. Ensuite, il est préférable de bloquer l'expéditeur et supprimer le message. Vous pouvez également consulter le site internet-signalement.gouv.fr pour le signaler.

N'hésitez pas aussi à consulter www.cybermalveillance.gouv.fr pour connaître les bons gestes face aux SMS frauduleux.