05 novembre 2021 à 04h00 par Philippe

Au moins 2 millions de français pourraient passer à la 5G d'ici au 1er semestre 2022

Selon une étude de l'Ericsson ConsumerLab sur les attentes des français en matière de 5G, au moins 2 millions de français pourraient passer à la 5G d'ici au 1er semestre 2022. Cependant, deux facteurs critiques doivent être pris en compte pour accélérer cette adoption, la couverture réseau et la proposition d'applications et de services qui révèlent tout le potentiel de la 5G pour les consommateurs.

A ce jour en France, moins de 10% de la population française est couverte en 5G 3,5 GHz et moins de 8% des antennes radio ont été migrées sur cette 5G 3,5 GHz. En comparaison, 95% de la population sud-coréenne est couverte en 5G dans cette même bande. La France doit rattraper son retard et développer l'écosystème. La couverture réseau reste un enjeu clé pour les opérateurs afin d'accélérer l'adoption de la 5G.

La perception d'une bonne couverture 5G multiplie par 5 la propension des consommateurs à souscrire à un abonnement 5G

Si 49% des consommateurs français attendent une plus grande rapidité comparée à la 4G, ils espèrent également de nouveaux services et applications. 1 utilisateur français sur 5 s'attend à de nouveaux forfaits et tarification avec la 5G, comme une offre groupée pour le haut-débit et des services innovants.

Les consommateurs de vidéo et de gaming résidant dans les grandes villes ont la plus forte propension à adopter rapidement la 5G

L'étude du ConsumerLab sur les stratégies de monétisation mises en place en Amérique du Nord et en Asie permet de dégager plusieurs tendances en termes de tarification et de packaging de services 5G. L'étude révèle différentes stratégies de monétisation de la 5G. Les opérateurs en Amérique du Nord tendent à proposer une grande variété de services 5G en option gratuite ou bundlés en premium. Les opérateurs asiatiques développent de nouveaux leviers de monétisation pour les applications 5G tels qu'un abonnement au temps passé pour le cloud gaming. En Europe, les fournisseurs de service s'orientent vers des offres de divertissement alors que des propositions segmentées sont également introduites.

Il existe également un large éventail de cas d'usage tels que les expériences immersives lors d'événements, le cloud gaming ou encore le stockage et le transfert à grande vitesse de médias (Instant Cloud) que les consommateurs français s'attendent à payer.