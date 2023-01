17 janvier 2023 à 00h15 par La rédaction | 17 janvier 2023 à 16h25

Auchan Telecom : deux nouveaux forfaits en série limitée 50 Go en 4G et 130 Go en 5G

L'opérateur Auchan Telecom vous permet de souscrire à deux formules sans engagement pour 9,99 € par mois avec 50 Go en 4G et 130 Go en 5G pour 12,99 € par mois.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Les appels sont limités à 3 heures maximum par appel avec 129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine,

Les SMS et appels sont illimités vers (et depuis) la France et l'UE/DOM. Concernant le forfait 50 Go, il est de 9 Go. Pour ce qui est du forfait 130 Go, 25 Go en 4G sont compris dans l'UE et les DOM. Les appels sont limités à 99 destinataires vers et depuis l’UE et les DOM.

Auchan Telecom utilise le réseau 4G et 5G de l'opérateur Bouygues Telecom, ces formules sont sans engagement de durée.

