17 février 2023 à 00h15 par Philippe

Auchan Telecom lance également son forfait ajustable à moins de 10 euros

A l'instar de Prixtel, c'est au tour d'Auchan Télécom de se lancer dans l'aventure des forfaits ajustables. Cette formule a surtout l'avantage de mieux maitriser sa consommation et donc sa facture. Cet opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom.

Valable en France, en Europe et dans les DOM, le forfait est proposé dès 9,99€ avec une réduction de 2 € comprenant des appels/SMS/MMS illimités et de la Data. Il comprend 70 Go qui s'adapte jusqu'à 110 Go pour 15,99€. Ce forfait "ajustable" a donc un prix minimum et maximum. Il varie en fonction de l'usage de l'internet mobile de l'utilisateur.

Le forfait en 4G s'ajuste par palier selon le nombre de Go consommé en métropole :

- 70 Go à 9,99€/mois

- 90 Go à 12,99€/mois

- 110 Go à 15,99€/mois

Au-delà de 110 Go, le débit est réduit.

Le forfait augmente sur le palier supérieur quand la Data du palier précédent est consommée. L'abonné est uniquement facturé sur ce qu'il consomme. La consommation est facturée le mois suivant. A titre d'exemple : si l'abonné consomme au-delà du premier palier en janvier, il sera facturé du coût supplémentaire de consommation en février.

L'autre atout de ce forfait ajustable d'Auchan Télécom est qu'il est sans engagement, l'abonné est donc libre de changer d'offre et d'opérateur quant il le souhaite.