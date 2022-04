29 mars 2022 à 00h15 par Philippe | 06 avril 2022 à 10h23

Auchan Telecom propose un forfait en série limitée 60 Go à 6,99 € jusqu'au 10 avril

Jusqu'au 10 avril, l'opérateur Auchan Telecom vous permet de profiter d'un forfait sans engagement pour 6,99 € par mois avec 60 Go. .

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Les appels sont limités à 3 heures maximum par appel avec 129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine,

Les SMS et appels sont illimités vers (et depuis) la France et l'UE/DOM. 13 Go sont inclus dans l'UE et les DOM. Les appels sont limités à 99 destinataires vers et depuis l’UE et les DOM.

Auchan Telecom utilise le réseau 4G de l'opérateur Bouygues Telecom, cette formule est sans engagement de durée.