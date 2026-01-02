02 janvier 2026 à 00h00 par Philippe

Autonomie record : Samsung teste une batterie monstrueuse de 20 000 mAh

Samsung prépare-t-il une petite révolution sur le terrain de l’autonomie mobile ? À en croire plusieurs fuites concordantes apparues fin décembre sur le réseau social X, la division batteries du groupe coréen travaille actuellement sur un prototype de batterie silicium-carbone d’une capacité totale de 20 000 mAh. Une valeur inédite dans l’univers du smartphone, qui se heurte toutefois à d’importants obstacles techniques, à commencer par un problème majeur de gonflement des cellules.

Un prototype expérimental signé Samsung SDI

À l’origine de ces travaux, on retrouve Samsung SDI, la filiale du conglomérat sud-coréen spécialisée dans les solutions énergétiques, déjà très active dans les secteurs de l’électronique grand public et du véhicule électrique. Selon les informations relayées le 28 décembre par plusieurs leakers, dont @phonefuturist et @SPYGO19726, Samsung SDI teste actuellement une batterie à architecture double cellule reposant sur la technologie silicium-carbone (Si/C).

Ce prototype cumule une capacité impressionnante de 20 000 mAh, un chiffre qui dépasse très largement les standards actuels du marché, y compris chez les constructeurs chinois les plus agressifs en matière d’autonomie.

Une architecture à double cellule pour atteindre des sommets

Dans le détail, la batterie expérimentale se compose de deux cellules distinctes empilées l’une sur l’autre :

une cellule principale de 12 000 mAh, affichant une épaisseur de 6,3 mm ;

une cellule secondaire de 8 000 mAh, plus compacte sur le papier, avec une épaisseur initiale de 4 mm.



L’ensemble aboutit à une batterie particulièrement épaisse et volumineuse, mais dont la capacité cumulée ouvre des perspectives inédites pour l’autonomie des terminaux mobiles. Selon les premières estimations évoquées par les sources, une telle batterie permettrait jusqu’à 27 heures continues de lecture vidéo.

En termes énergétiques, cette capacité correspondrait à environ 74 Wh (sur une base de 3,7 V), soit un niveau proche de celui de nombreuses batteries d’ordinateurs portables. Autrement dit, Samsung chercherait ni plus ni moins à faire entrer une batterie de PC portable… dans un smartphone.

Battery Validation

Samsung SDI dual-cell Si/C battery (20,000mAh).

Cell 1: 12,000mAh @ 6.3mm

Cell 2: 8,000mAh @ 4mm

Results: 27h SOT, ~960 cycles over 1 year.

Post-test: cell swelling detected ? longevity failure.

Strong short-term performance. Long stability still unresolved. pic.twitter.com/29Ldb6NJ4x — Schrödinger (@phonefuturist) December 25, 2025

Le silicium-carbone, une technologie prometteuse mais instable

Ce prototype repose sur la technologie silicium-carbone, qui remplace le graphite traditionnel des anodes lithium-ion par un composite nanostructuré à base de silicium. L’intérêt est bien connu : le silicium peut théoriquement stocker jusqu’à dix fois plus d’ions lithium que le graphite, offrant une densité énergétique nettement supérieure à volume égal.

C’est précisément cette promesse qui a conduit plusieurs fabricants chinois comme OnePlus, Honor ou encore Xiaomi à adopter des batteries Si/C dans certains modèles récents, avec des capacités atteignant déjà 7 000 à 10 000 mAh dans des formats encore relativement compacts.

Mais cette technologie présente un talon d’Achille majeur : l’expansion volumétrique du silicium lors des cycles de charge et de décharge.

Un gonflement critique qui bloque toute commercialisation

Les tests menés par Samsung SDI auraient mis en lumière un problème particulièrement préoccupant. Lors des essais prolongés, la cellule secondaire de 8 000 mAh aurait subi un gonflement massif, avec une augmentation de volume estimée à près de 80 %. Son épaisseur serait ainsi passée de 4 mm à environ 7,2 mm.

Ce phénomène de « bloating », bien connu dans le domaine des batteries à anode silicium, compromet non seulement l’intégrité mécanique de la batterie, mais pose également des questions de sécurité et de durabilité à long terme. En l’état, ce défaut rend le prototype totalement incompatible avec une intégration dans un smartphone commercialisable.

Samsung SDI n’a, sans surprise, communiqué aucun calendrier de mise sur le marché. Les sources à l’origine de la fuite estiment qu’une commercialisation à court terme est tout simplement exclue.

Samsung, entre prudence industrielle et pression concurrentielle

Ces travaux illustrent néanmoins une volonté claire de Samsung de préparer l’avenir. Le groupe est régulièrement critiqué pour son conservatisme en matière de batteries, notamment sur ses smartphones haut de gamme. Même sur les modèles les plus onéreux, Samsung se limite encore à des capacités avoisinant les 5 000 mAh, y compris sur le Galaxy S26 Ultra attendu prochainement.

Ce choix s’explique par une approche historiquement très prudente, dictée par des impératifs de fiabilité et de sécurité. Là où certains concurrents chinois n’hésitent pas à commercialiser rapidement des technologies encore jeunes, Samsung préfère attendre des solutions parfaitement maîtrisées.

Mais la pression s’intensifie. Les fabricants chinois ambitionnent déjà d’intégrer des batteries de 15 000 mAh dans leurs smartphones d’ici deux à trois ans. Dans ce contexte, Samsung ne peut se permettre de rester durablement à l’écart des avancées sur le terrain de l’autonomie.

Beaucoup d’inconnues techniques encore à lever

À ce stade, de nombreuses données clés manquent encore pour évaluer précisément la portée du projet. Samsung SDI n’a communiqué ni le nombre de cycles de charge testés, ni la densité énergétique exacte en Wh/L, ni même les usages envisagés pour cette batterie (smartphones, ordinateurs portables ou autres appareils électroniques).

L’absence de ces éléments empêche toute comparaison rigoureuse avec les batteries silicium-carbone déjà commercialisées. Une chose est toutefois certaine : le prototype actuel relève davantage de la démonstration technologique que d’un produit prêt à être industrialisé.

Une démonstration de force… pour le long terme

Avec cette batterie silicium-carbone de 20 000 mAh, Samsung montre qu’il dispose des capacités de recherche et développement pour rivaliser avec les acteurs les plus avancés du marché. Mais les problèmes de gonflement observés rappellent que la course à l’autonomie ne peut se faire au détriment de la stabilité et de la sécurité.

Si Samsung parvient, à terme, à maîtriser ces contraintes, le constructeur pourrait bien bouleverser l’équilibre du marché mobile. En attendant, cette batterie XXL reste un aperçu d’un futur encore lointain mais clairement dans le viseur du géant sud-coréen.