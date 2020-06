26 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Avast a découvert des adwares cachés dans 47 applications de jeux sur le Play Store

Avast, l'éditeur du célèbre antivirus éponyme, met les utilisateurs en garde contre les applications intrusives. Avast a découvert et signalé à Google 47 applications de jeu frauduleuses. Actuellement, 17 de ces applications sont encore disponibles en téléchargement sur le Play Store, tandis que Google poursuite son enquête. Les applications concernées qui étaient disponibles dans le Play Store, font partie de la famille HiddenAds, un virus de type cheval de Troie caché sous la forme d'une application légitime et utile, mais qui en réalité diffuse des publicités intrusives sur l'appareil. Au total, ces applications ont été téléchargées plus de 15 millions de fois à ce jour.

Les chercheurs d'Avast ont fait la découverte initiale en utilisant le logiciel de détection automatique d'apklab.io, réalisée sur la base d'une précédente campagne HiddenAds récemment détectée dans le Play Store de Google. Grâce à cette analyse, Avast a pu localiser la campagne en comparant les similarités en termes d'activités, de caractéristiques et de trafic réseau.

Ces applications sont capables de masquer leur icône sur un appareil infecté et d'afficher des publicités intrusives dans l'ensemble de l'appareil. Sept de ces applications peuvent ouvrir le navigateur du téléphone pour afficher des publicités supplémentaires. En outre, même si l'utilisateur désinstalle l'application, les publicités continuent à être diffusées sur son appareil. Les applications concernées sont par conséquent mal notées par les utilisateurs qui se plaignent de la présence incessante de publicités, ainsi que de la mauvaise qualité des jeux.