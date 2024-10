30 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Avec iOS 18.1, Apple Intelligence transforme votre façon d'utiliser votre iPhone

Avec le déploiement d'Apple Intelligence, la firme de Cupertino marque une nouvelle étape dans sa compétition technologique. Les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence sont désormais disponibles dans le cadre de la mise à jour logicielle gratuite vers iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Cette dernière mise à jour promet de transformer notre manière d'interagir avec les iPhone, iPad et Mac.

Lors de sa keynote en septembre dernier, Apple avait déjà levé le voile sur Apple Intelligence. Cette mise à jour avec l'intégration d' Apple Intelligence offre une multitude de nouvelles fonctionnalités qui vont révolutionner notre façon d'utiliser nos appareils.

Un assistant d'écriture plus performant

En effet, Apple Intelligence intègre des outils d'écriture qui nous aident à rédiger, réviser et résumer nos textes. Que ce soit pour peaufiner un e-mail, rédiger un rapport ou simplement trouver l'inspiration.

Un assistant plus intelligent

Siri, l'assistant vocal d'Apple, bénéficie également d'une importante mise à jour grâce à Apple Intelligence. Il est désormais capable de comprendre des demandes plus complexes, de maintenir le contexte d'une conversation et de fournir des réponses plus précises.

L'app Photos repensée par l'IA

L'app Photos est également enrichie de nouvelles fonctionnalités grâce à Apple Intelligence. La recherche en langage naturel permet de retrouver facilement des photos et des vidéos, tandis que l'outil Correction permet de supprimer des éléments indésirables des images.

Une productivité améliorée

Apple Intelligence aide également à rester concentrés en proposant des résumés de notifications, un mode Concentration optimisé et des outils pour organiser les e-mails.

Un monde de créativité

Apple Intelligence ouvre la voie à de nombreuses autres possibilités. À l'avenir, il sera possible de créer des emojis personnalisés, générer des images à partir de simples croquis et même interagir avec le monde réel grâce à la caméra de l'iPhone.

Protection des données

Apple met un point d'honneur à protéger notre vie privée en utilisant le traitement embarqué et le Private Cloud Compute pour garantir que nos données restent confidentielles.