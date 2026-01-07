07 janvier 2026 à 00h00 par Philippe

Avec le NXTPAPER 70 Pro, TCL pousse encore plus loin l'écran « papier » sur smartphone

Présenté à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES), le TCL NXTPAPER 70 Pro illustre une nouvelle étape dans la stratégie du constructeur chinois, qui entend s’imposer comme une référence incontournable des technologies d’affichage sur mobile. Avec ce nouveau modèle, TCL ne se contente pas d’améliorer une fiche technique : la marque affine un concept déjà bien identifié, celui d’un smartphone pensé pour un usage prolongé, respectueux du confort visuel et capable de s’adapter instantanément aux différents contextes du quotidien.

Au cœur de cette proposition, on retrouve la quatrième génération de la technologie NXTPAPER, accompagnée d’une touche physique dédiée, véritable signature de la gamme. L’objectif est clair : proposer une alternative crédible aux écrans traditionnels, à l’heure où le temps passé devant les smartphones ne cesse de s’allonger.

Une touche dédiée pour transformer l’écran à la volée

Depuis l’introduction de NXTPAPER 3.0, la touche NXTPAPER est devenue un élément central de l’expérience utilisateur chez TCL. Sur le NXTPAPER 70 Pro, cette commande physique permet de basculer instantanément entre plusieurs modes d’affichage : Couleur Papier, Encre Papier et Max Ink. Trois approches distinctes, pensées pour s’adapter aussi bien à la consultation de contenus multimédias qu’à la lecture prolongée ou au travail de concentration.

Le mode Max Ink constitue sans doute la proposition la plus singulière. En un appui, l’écran adopte un rendu monochrome proche du papier, réduisant drastiquement les distractions visuelles. TCL promet alors une autonomie particulièrement étendue, avec jusqu’à sept jours de lecture et 26 jours en veille. Ce mode s’accompagne d’une bibliothèque de livres préinstallés et de plusieurs outils de lecture assistés par intelligence artificielle, tels que la génération de résumés, les questions-réponses contextuelles, la lecture audio ou encore la création de podcasts à partir de textes.

À tout moment, l’utilisateur peut revenir à un affichage couleur classique, afin de profiter de contenus vidéo, de navigation web ou de streaming, sans compromis sur la lisibilité.

Un smartphone pensé comme un outil créatif et productif

Le TCL NXTPAPER 70 Pro ne se limite pas à la lecture. Associé au stylet T-Pen, sensible à la pression et à faible latence, il se transforme en véritable carnet numérique. Les fonctions d’écriture manuscrite assistées par IA permettent notamment de prendre des mémos hors écran, de générer automatiquement des carnets de type bullet journal ou encore de créer des couvertures personnalisées.

Cette approche vise à positionner l’appareil comme un outil tout-en-un, capable de répondre aussi bien aux besoins professionnels qu’aux usages créatifs et au divertissement. Un positionnement hybride qui distingue clairement le NXTPAPER 70 Pro des smartphones plus conventionnels de sa gamme de prix.

Le confort visuel comme priorité absolue

L’argument central du NXTPAPER 70 Pro reste néanmoins la protection des yeux. Certifié par des organismes indépendants tels que TÜV et SGS, l’appareil intègre pas moins de sept technologies dédiées au confort visuel, héritées de l’ensemble de la gamme NXTPAPER.

Parmi elles figurent l’affichage à lumière naturelle, l’absence de scintillement, la purification matérielle de la lumière bleue, un traitement anti-reflets avancé, une protection en faible luminosité, le confort circadien de l’écran et la technologie TruePaper Restoration. L’ensemble vise à réduire la fatigue oculaire, la sécheresse des yeux et la surcharge mentale, des problématiques de plus en plus fréquentes à mesure que l’usage des écrans s’intensifie.

Grâce à une combinaison de lithographie nano-matrice et de réglages logiciels adaptatifs, l’écran limite fortement les reflets et l’éblouissement, y compris en plein soleil. TCL revendique d’ailleurs le taux de réflexion spéculaire le plus faible du marché, permettant une lisibilité constante sans avoir à incliner ou repositionner le smartphone.

En intérieur, la purification de la lumière bleue réduit la part de lumière nocive à seulement 3,41 %, tandis que la lumière polarisée circulaire reproduit certaines caractéristiques de la lumière naturelle. Le résultat se traduit par des couleurs fidèles, avec une précision annoncée de niveau professionnel, tout en restant particulièrement reposantes pour les yeux.

Pour les usages nocturnes, TCL met en avant une première mondiale : une protection oculaire en faible luminosité certifiée SGS, associée à un réglage progressif de la luminosité et de la température des couleurs jusqu’à 1 nit. Le scintillement est éliminé au niveau matériel grâce au dimming DC, un point souvent négligé sur les smartphones grand public.

Une partie photo orientée émotion et narration visuelle

Côté photographie, le TCL NXTPAPER 70 Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), épaulé par une caméra frontale de 32 mégapixels. TCL met ici l’accent sur la restitution naturelle des textures et des visages, plutôt que sur un lissage excessif.

La technologie maison MuseFilm ambitionne de donner une dimension plus émotionnelle aux clichés, en travaillant la lumière, les contrastes et l’atmosphère générale des images. Le mode Super Vision Nocturne promet ainsi des photos nocturnes plus équilibrées, tandis que la combinaison OIS/EIS avec verrouillage de l’horizon améliore la capture de scènes dynamiques.

Un filtre CCD vient compléter l’ensemble, apportant un rendu volontairement rétro et cinématographique, avec des couleurs plus douces et une ambiance nostalgique assumée.

L’IA au service de la productivité et de la communication

L’intelligence artificielle occupe également une place centrale dans l’expérience proposée par TCL. Le NXTPAPER 70 Pro intègre plusieurs outils destinés à faciliter la communication multilingue, la prise de notes et la création de contenus.

La fonction Smart Interpreter permet par exemple d’obtenir des sous-titres en temps réel, de traduire des conversations en face-à-face ou de bénéficier d’une interprétation simultanée lors de réunions. Ces usages peuvent être enrichis par les écouteurs sans fil TCL CrystalClip, conçus pour une restitution sonore immersive.

D’autres outils, comme Voice Memo, se chargent de transcrire et de résumer automatiquement les enregistrements audio. Les fonctions d’aide à l’écriture et à la compréhension de texte facilitent le brainstorming et la rédaction, tandis que Google Gemini s’intègre directement au système pour fournir des réponses contextuelles et des recherches intelligentes, accessibles via des gestes simples sur l’écran.

Des performances solides pour un usage quotidien

Sous le capot, le TCL NXTPAPER 70 Pro s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 7300, épaulé par 8 Go de RAM extensibles jusqu’à 24 Go grâce à la mémoire virtuelle. De quoi assurer une navigation fluide et un multitâche confortable. Le stockage peut atteindre 512 Go, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

La batterie de 5200 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W, promet une autonomie d’une journée complète, tandis que la certification IP68 garantit une résistance à l’eau et à la poussière, un atout encore rare dans cette gamme de prix. Un étui avec support réglable est également proposé pour un usage mains libres.

Prix et disponibilité

Le TCL NXTPAPER 70 Pro sera commercialisé en Europe à partir du mois de février, avec deux configurations : 256 Go (accessoires inclus) à 339 € et 512 Go (accessoires inclus) à 389 €.