31 janvier 2022 à 00h15 par Philippe | 31 janvier 2022 à 02h51

Avec le P50 Pocket, Huawei passe au smartphone pliable

Huawei vient d'officialiser son smartphone pliable, le P50 Pocket. Au design très soigné, il présente des atouts indéniables. Par contre, il n'est pas équipé de la 5G et les services Google sont absents.

Au niveau du design, le Huawei P50 Pocket adopte le double cercle de la gamme Huawei P50, avec un cercle qui loge le module de caméra, et l'autre sur l'écran externe. Huawei a également collaboré avec la créatrice de haute couture Iris Van Herpen.

Le smartphone dispose d'un écran principal à affichage large et d'un écran externe. Une fois déplié, il affiche un grand écran 21:9 de 6,9 pouces Sa densité en pixels est de 442 ppi, et il prend en charge 1,07 milliards de couleurs ainsi que le vaste espace colorimétrique P3. L'écran a également un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, ainsi qu'un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz.

L'écran externe affiche les notifications, la fonction agenda, le calendrier, la diffusion de musique, la météo, et bien d'autres fonctionnalités. Toutes sortes de thèmes attractifs sont proposés, si bien qu'il est possible de personnaliser l'écran de couverture. Le contenu et les services passent d'un écran à l'autre, et il est possible d'accéder à la caméra depuis l'écran externe.

Le Huawei P50 Pocket affiche un design de charnière multidimensionnelle, ce qui permet à ce smartphone de revêtir une forme ultraplate et de se replier facilement.

Sa charnière multidimensionnelle permet d'obtenir un appareil plus plat et d'avoir un écran plus agréable une fois déplié. Des matériaux, tels que du métal liquide à base de zirconium et de l'acier ultra-haute résistance à 2 100 MPa, ont également été utilisés pour former le système de charnière, ce qui améliore la fiabilité du mécanisme de repliage.

La matrice de caméra ultra-spectre

La matrice de caméra ultra-spectre comprend une caméra " true chroma " 40MP, une caméra à angle ultra-large 13MP, une caméra ultra-spectre 32MP, un détecteur multispectral à 10 canaux et un ultra-illuminateur de spectre. Elle est intégrée au moteur d'image Huawei XD Fusion Pro afin de générer des images ayant encore plus de profondeur et davantage de couches dans le cadre, pour une meilleure expérience photographique.

Le Huawei P50 Pocket utilise des algorithmes spécifiques aux selfies pour les portraits avec la caméra arrière et il utilise le grand détecteur de caméra pour améliorer les performances en cas de faible luminosité

La caméra ultra-spectre du Huawei P50 Pocket peut obtenir un ajustement de plus de 2 000 couleurs sur l'intégralité de l'espace colorimétrique P3, ce qui fait que l'utilisateur capture avec exactitude ce qu'il voit. Élément de la caméra ultra-spectre du Huawei P50 Pocket, la lentille à angle ultra-large dispose d'un champ de vision sur 120 degrés, pour faire des macros avec une bonne netteté.

L'appareil est muni de la fonction photographie par fluorescence ultra-spectre pour capturer des contenus et des détails que ne voit pas l'œil humain, ce qui permet à l'utilisateur de révéler des motifs qui passaient précédemment inaperçus à l'œil nu.

Le Huawei P50 Pocket lance également le nouveau système de détection Sunscreen. Accessible via l'application Mirror, cette fonction très pratique permet de visualiser la bonne répartition de la crème solaire sur la peau afin d'aider l'utilisateur à vérifier quelles sont les zones non couvertes, pour éviter les coups de soleil.

Le Huawei P50 Pocket prend en charge le mode ultra-confidentiel. Pour garantir une confidentialité maximale lorsque l'appareil est replié, le Huawei P50 Pocket désactive automatiquement la caméra, le micro et la localisation, et ne réactive ces fonctions que lorsqu'on déplie l'appareil. Le Huawei P50 Pocket contient une batterie de 4 000 mAh et intègre le système de charge rapide Huawei SuperCharge 40W. Concernant ses performances, il est équipé du processeur Snapdragon 888 4G.

Le Huawei P50 Pocket est disponible en deux coloris : Premium Gold et White. Le Huawei P50 Pocket est commercialisé au prix de 1 599 euros, avec une paire d'écouteurs Bluetooth Huawei FreeBuds Lipstick offerte dans le cadre de l'offre de lancement. Disponible à partie du 1er mars, sa version blanche sera au prix de 1 299 euros.