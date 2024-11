30 novembre 2024 à 08h33 par La rédaction

Avec nos smartphones, l'Europe veut s'unifier en créant un portefeuille numérique unique

L'Union Européenne vient d'imposer de nouvelles règles strictes sur les portefeuilles numériques, marquant ainsi une étape décisive vers la création d'un standard européen unique. Cette initiative vise à réduire la dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains comme Apple, Google et Samsung qui dominent actuellement ce marché.

Après l'unification des chargeurs, c'est au tour des portefeuilles numériques de faire l'objet d'une réglementation européenne. Une décision qui pourrait bien déplaire aux géants américains qui ont investi massivement dans ce secteur.

Un portefeuille numérique européen pour simplifier la vie des citoyens

En dévoilant les normes techniques qui régiront les futurs portefeuilles d'identité numérique (eID), la Commission européenne ouvre la voie à un espace numérique européen plus fluide et sécurisé. D'ici 2026, les citoyens européens pourront utiliser un seul et même identifiant pour accéder à de nombreux services en ligne, qu'ils soient publics ou privés.

Ce nouveau portefeuille numérique révolutionnaire regroupera l'ensemble de nos documents officiels (carte d'identité, permis de conduire...) et facilitera les paiements en ligne, l'ouverture de comptes bancaires et même la signature de contrats. Un véritable gain de temps pour les citoyens qui pourront réaliser de nombreuses démarches administratives depuis leur smartphone.

Vers une souveraineté numérique européenne

En adoptant ces nouvelles règles, l'Europe marque un tournant décisif vers sa souveraineté numérique. En se détachant de la dépendance aux géants américains, l'Union européenne souhaite offrir à ses citoyens un espace numérique plus indépendant et sécurisé.