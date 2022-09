05 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Avec sa nouvelle gamme Reno8, Oppo veut se démarquer sur le marché des smartphones

A l'occasion de cette rentrée, Oppo lance une gamme de 3 smartphones qui viennent directement de rivaliser les modèles haut de gamme de ses concurrents avec des tarifs plus abordables. La gamme Oppo Reno8 5G est composée de trois smartphones : l'Oppo Reno8 Pro 5G, l'Oppo Reno8 5G et l'Oppo Reno8 Lite 5G ; Ces modèles débarquent en France avec un design premium et un équipement pour directement concurrencer ses rivals en termes de qualité photographique, puissance et autonomie.

Les Oppo Reno8 Pro 5G et Oppo Reno8 5G

Ces deux modèles se distinguent notamment par leurs bonnes capacités photographiques en basse lumière. Les deux appareils sont équipés de capteurs Sony : un capteur frontal de 32 MP IMX709 RGBW qui permet aux utilisateurs de capturer des selfies plus clairs en cas de faible luminosité, et un capteur de 50 MP IMX766 à l'arrière.

L'Oppo Reno8 Pro 5G intègre le processeur de traitement d'images MariSilicon X qui offre des capacités améliorées en matière de vidéo. MariSilicon X permet notamment de réaliser des vidéos de nuit très claires grâce au mode Vidéo 4K Ultra nuit, tout en conservant les détails dans les hautes lumières et les ombres grâce au mode Ultra HDR.

Au niveau de l'autonomie, l'Oppo Reno8 5G embarque une batterie de 4 500 mAh. Selon le constructeur, la batterie est également pensée et conçue pour durer dans le temps, à tel point qu'elle conservera au moins 80% de sa capacité après 4 ans d'utilisation (soit 1 600 cycles de charge), soit le double des standards pratiqués actuellement sur le marché. Dotés de la charge ultra rapide SUPERVOOC 80W, les Oppo Reno8 Pro 5G et Oppo Reno8 5G peuvent être chargés à 50% en 11 minutes, et à 100% respectivement en 31 minutes et 28 minutes.

Les Oppo Reno8 Pro 5G et Oppo Reno8 5G sont tous deux équipés d'écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 90 Hz.

L'Oppo Reno8 Pro 5G dispose d'un processeur MediaTek Dimensity 8100-MAX, d'un système de refroidissement ultra-conducteur, d'une mémoire vive LPDDR5 de 8 Go et d'un stockage UFS 3.1 de 256 Go. De son côté, l'Oppo Reno8 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 1300 et du système de refroidissement liquide Super-Conductive Vapor Chamber qui offre une meilleure performance de refroidissement.

L'Oppo Reno8 Pro 5G a une épaisseur de 7,34 mm pour un poids de 183 grammes. Il est disponible en deux finitions : Vert Glacé et Noir Glacé. De son côté, avec 179 grammes et 7,67 mm d'épaisseur, l'Oppo Reno8 5G est disponible en Or Chatoyant et Noir Chatoyant, des finitions doublées du revêtement Oppo Glow avec une surface qui limite les traces de doigts. La gamme Oppo Reno8 5G propose trois années de garantie constructeur.

Oppo Reno8 Lite 5G

L'Oppo Reno8 Lite 5G, quant à lui, est propulsé par le processeur mobile 5G Qualcomm Snapdragon 6954, équipé de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L'Oppo Reno8 Lite 5G profite également de l'effet Oppo Glow, anti traces de doigt. Sa batterie est de 4 500 mAh, celle-ci se recharge à 50% en 30 minutes. La partie photo se compose d'un appareil photo HD de 64 MP et de modes photographiques comme le Mode Portrait Pro ou le Mode Selfie HDR. L'Oppo Reno8 Lite 5G embarque aussi un port jack 3.5 mm.

Ce modèle est cadencé par le processeur mobile 5G Qualcomm Snapdragon 6951 et il est équipé des modes photographiques : Portrait pro et Selfie HDR.

L'Oppo Reno8 Lite 5G est profite d'un capteur photo principal haute résolution de 64 MP, d'un capteur macro de 2 MP, d'un capteur de profondeur de 2 MP et d'un capteur avant de 16 MP. Sur le plan logiciel, il est doté d'une série de fonctionnalités dédiée à la créativité : Portrait pro, Selfie HDR, Palette de couleurs IA, Portrait couleur IA2 ou encore Retouches de portrait.

Portrait pro permet aux utilisateurs de capturer des portraits avec un effet lumineux de bokeh semblable à celui d'un appareil photo numérique haut de gamme. L'algorithme fait la distinction entre le sujet et l'arrière-plan avant d'améliorer la luminosité du sujet et de renforcer le flou artistique et les tâches lumineuses. Il est également efficace sur des détails tels que les cheveux et les chemises afin qu'ils apparaissent parfaitement clairs sur des arrière-plans simples.

Quant au Selfie HDR, il booste la qualité des selfies en environnement faiblement éclairé ou à contre-jour. L'algorithme analyse automatiquement la lumière de fond et supprime la lumière vive lorsqu'un visage trop éclairé ou qu'un arrière-plan lumineux est détecté.

Autre point important : l'Oppo Reno8 Lite 5G bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Côté design, l'Oppo Reno8 Lite 5G est doté d'un châssis ultra-fin disponible en deux nouvelles finitions : Arc-en-ciel et Noir Cosmique. Une texture à trois couches et un revêtement unique procurent à la face arrière une finition mate doublée d'un aspect étincelant.

Le smartphone pèse 173 g avec une épaisseur de 7,55 mm pour le modèle Arc-en-ciel et de 7,49 mm pour le modèle Noir Cosmique.

À l'avant, un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, l'appareil est certifié Netflix HD et Amazon Prime Video HD pour une lecture de contenus vidéo en haute définition.

L'Oppo Reno8 Lite 5G est l'un des premiers smartphones équipés du processeur mobile 5G Qualcomm Snapdragon 695, conçu grâce à un procédé de gravure en 6nm. L'Oppo Reno8 Lite 5G est également doté d'une batterie longue durée de 4 500 mAh ainsi que de la recharge rapide SUPERVOOC de 33W qui lui permet d'être chargé à 100 % en 63 minutes, ou encore de passer jusqu'à 3 heures d'appels grâce à une recharge de 5 minutes.

Dans sa configuration standard, l'Oppo Reno8 Lite 5G est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. Grâce à la technologie d'extension de la RAM, les 8 Go d'origine peuvent être complétés par 5 Go supplémentaires de ROM temporaire.

L'Oppo Reno8 Lite 5G fait en outre partie des premiers smartphones Oppo livrés directement avec ColorOS 12. Parmi les fonctionnalités de confidentialité dédiées, l'Oppo Reno8 Lite 5G est doté d'un système anti-regards indiscrets, qui masque les notifications détaillées si le smartphone détecte un regard tiers.

Prix et disponibilités

L'Oppo Reno8 Pro 5G et l'Oppo Reno8 5G sont tous les deux disponibles en deux finitions Noir Glacé et Vert Glacé au prix de 799,90 € et Noir Chatoyant et Or Chatoyant au prix de 599,90 €. L'Oppo Reno8 Lite 5G est également disponible en deux finitions, Arc-en-ciel et Noir Cosmique au tarif de 449,90 €.