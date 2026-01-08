08 janvier 2026 à 00h00 par Philippe | 08 janvier 2026 à 09h16

Avec Signature, Motorola monte d'un cran sur le segment ultra-premium

À l’occasion du CES 2026, Motorola inaugure une nouvelle ère avec Signature, une gamme qui entend redéfinir le haut de gamme mobile. Plus qu’un simple smartphone, le Motorola Signature se présente comme un objet durable, finement dessiné et pensé pour accompagner les usages intensifs, sans compromis sur l’autonomie, la photo ou la robustesse.

Une nouvelle ligne éditoriale pour Motorola

Avec Signature, Motorola ne se contente pas d’ajouter un modèle de plus à son catalogue. La marque américaine opère un repositionnement stratégique clair : compléter sa gamme Edge par une proposition ultra-premium, à la fois plus exigeante sur le plan technique et plus ambitieuse en matière d’expérience utilisateur.

Là où la course à la finesse pousse certains acteurs à multiplier les concessions, Motorola revendique un autre équilibre. Le Signature ne cherche pas à battre des records absolus, mais à proposer une synthèse cohérente entre design, performances, endurance et services, dans un format ultrafin assumé de 6,99 mm.

Une finesse maîtrisée, sans renoncer à la solidité

Avec seulement 186 grammes sur la balance, le Motorola Signature se distingue par une silhouette quad-incurvée élégante, rendue possible par un châssis en aluminium de qualité aéronautique. Les finitions, inspirées du twill et du lin, apportent une dimension textile rarement explorée dans l’univers mobile, renforçant le caractère sensoriel de l’appareil.

Cette finesse n’est pas obtenue au détriment de la robustesse. Le smartphone affiche une certification IP68 et IP69, le protégeant contre les immersions prolongées et les jets d’eau à haute pression, ainsi qu’une conformité aux standards militaires MIL-STD-810H, garantissant un fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes, de la chaleur tropicale aux environnements alpins.

Deux coloris certifiés Pantone viennent souligner cette approche intemporelle : Martini Olive, un vert doré discret et élégant, et Carbon, un bleu profond à la sobriété minérale.

Un écran spectaculaire pensé pour tous les usages

La façade est dominée par un écran Extreme AMOLED de 6,8 pouces, affichant une résolution Super HD offrant 14 % de pixels supplémentaires par rapport au Full HD classique. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz, le plus élevé de sa catégorie, garantit une fluidité constante, tandis que la luminosité record de 6 200 nits assure une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

Certifié Pantone Validated et compatible Dolby Vision, l’affichage vise une restitution fidèle des couleurs et des contrastes, positionnant clairement le Signature comme un smartphone orienté contenus visuels, création et divertissement.

L’expérience est prolongée par un volet audio particulièrement soigné, avec un partenariat Bose, le support de Dolby Atmos, des haut-parleurs stéréo puissants et la compatibilité Snapdragon Sound et aptX Lossless pour une restitution haute fidélité.

Photo : quatre capteurs de 50 MP sans compromis

L’un des marqueurs forts du Motorola Signature réside dans sa partie photographique. Contrairement à de nombreux smartphones ultrafins qui sacrifient le zoom, Motorola intègre quatre capteurs de 50 mégapixels, une configuration saluée par l’obtention du DXOMARK Gold Label.

Le capteur principal, un Sony LYTIA 828, est le plus grand capteur 50 MP jamais utilisé par Motorola. Il permet la capture vidéo en 8K, en Dolby Vision, ainsi que la 4K au ralenti, avec une restitution des couleurs et des teintes de peau certifiée Pantone.

Le téléobjectif périscopique Sony LYTIA 600 propose un zoom optique 3x et un Super Zoom jusqu’à 100x, tout en se montrant particulièrement à l’aise pour les portraits grâce à sa focale équivalente à 71 mm.

L’ultra grand-angle de 122° se double d’une fonction macro, tandis que la caméra frontale Sony LYTIA 500 permet selfies et vidéos 4K détaillés. L’ensemble est orchestré par moto ai, qui ajuste automatiquement exposition, texture et couleurs pour un rendu équilibré, sans excès de traitement.

Puissance et maîtrise thermique

Sous le capot, le Motorola Signature s’appuie sur la plateforme Snapdragon 8 Gen 5, gravée en 3 nm. Avec un CPU cadencé jusqu’à 3,8 GHz, un GPU de nouvelle génération et un moteur IA dédié, le smartphone vise les usages les plus intensifs, du jeu à la création de contenu.

Pour contenir la chaleur dans un châssis aussi fin, Motorola inaugure un système de refroidissement inédit combinant maillage de cuivre et métal liquide, une première sur un smartphone de la marque. Une solution invisible, mais essentielle pour maintenir des performances stables dans la durée.

Une autonomie qui bouscule les standards de l’ultra-fin

L’autre prouesse technique du Signature concerne l’énergie. Malgré son épaisseur réduite, il embarque une batterie silicium-carbone de 5 200 mAh, la plus grande de sa catégorie. Motorola annonce jusqu’à 52 heures d’autonomie en usage mixte.

La recharge rapide TurboPower 90 W permet de récupérer une journée d’utilisation en seulement 7 minutes, tandis que la charge sans fil 50 W et la recharge inversée renforcent la polyvalence au quotidien.

Une expérience logicielle pensée pour durer

Le Motorola Signature fonctionne sous Android 16 et bénéficie de l’engagement logiciel le plus ambitieux jamais annoncé par la marque : sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.

Les fonctionnalités moto ai, déjà utilisées par plus d’un million d’utilisateurs mensuels, gagnent en maturité et en disponibilité linguistique, avec un déploiement étendu incluant notamment le français.

Une conciergerie intégrée pour accompagner les usages premium

Avec Signature, Motorola introduit également un service inédit inspiré de la conciergerie haut de gamme. Une assistance « white-glove », accessible directement depuis le smartphone, proposera progressivement des services liés au voyage, à la gastronomie, à l’événementiel ou encore à l’assistance personnalisée. Une promesse ambitieuse, dont la portée réelle dépendra de sa disponibilité effective dans les grandes villes européennes.

Un positionnement clair face à la concurrence

Affiché à 999 euros, le Motorola Signature se positionne frontalement face aux smartphones ultra-premium de 2026, comme les modèles ultra-fins de Samsung ou Apple. Son choix stratégique est assumé : accepter quelques dixièmes de millimètre supplémentaires pour proposer une batterie plus généreuse, un module photo complet et une meilleure polyvalence.

Prix et disponibilité

Le Motorola Signature sera commercialisé à partir de fin janvier 2026 au prix public conseillé de 999 €, dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, chez Fnac, Boulanger, Amazon et sur moto.com, avec une disponibilité ultérieure chez Orange.