02 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

L'avenir de Huawei dans les smartphones semble de plus en plus sombre

Il semblerait que Donald Trump soit en passe de gagner sa guerre contre Huawei face à l'intensification des sanctions américaines à l'encontre du géant chinois.

Depuis que Huawei n'a plus le droit d'être fourni en processeurs et autre semi-conducteurs d'origine américaine, le fabricant chinois commence a épuiser ses stocks de puces Kirin et estime qu'il ne pourra plus fabriquer de smartphones d'ici le 15 septembre.

La société qui fabrique ses processeurs Kirin est d'ailleurs concernée par ces nouvelles sanctions. Mi-août, Huawei avait déjà fait savoir que ses stocks de puces Kirin seraient épuisés en septembre, faute de pouvoir s'approvisionner auprès de vendeurs américains. A l'occasion d'une conférence organisée par China Info 100, le PDG de Huawei Consumer Group Richard Yu, avait aussi annoncé que la production de puces Huawei sera arrêtée le 15 septembre prochain.

Selon les analystes du site Nikkei, les ventes de smartphones de Huawei risquent de chuter de 75% dès que tous les composants en stock auront été utilisés.

Le président américain Donal Trump a donc réussi à affaiblir Huawei en interdisant à toute entreprise utilisant des technologies américaines à travailler avec le fabricant chinois.

Les sanctions en 2019 afin d'empêcher le fabricant d'accéder à la licence de Google pour les smartphones Android ont eu pour principal effet d'empêcher Huawei d'accéder à la licence de Google pour les smartphones Android. Après l'impossibilité d'utiliser les services Google, Huawei doit désormais trouver une solution afin de contourner les restrictions matérielles.

Malgré tout, Huawei pourrait trouver une alternative pour continuer à produire des smartphones en se tournant vers l'entreprise taïwanaise Mediatek qui fournit des puces pour les constructeurs comme Xiaomi.