01 septembre 2021 à 06h00 par Philippe | 24 septembre 2021 à 16h07

Avez-vous vraiment besoin d'applications pour vous protéger de vos applications ?

Les smartphones sont devenus un corollaire naturel de la vie humaine et sont des référentiels numériques de nos expériences quotidiennes. Ils sont pleins d'applications qui prennent en charge nos activités basées sur les mobiles et finissent par collecter beaucoup de nos données personnelles, y compris des données personnelles sensibles.

Il devient important d'analyser les problèmes qui posent des risques pour la vie privée des utilisateurs.

Presque toutes les applications suivent vos données sans vergogne et n'ont pas vraiment l'intention de s'arrêter. C'est le cas avec Instagram, TikTok, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Viber, Snapchat, Tinder et probablement mille autres.

Voici quelques exemples glauques

Prenons Facebook comme exemple : écoute-t-il tout ce que vous dites via le microphone de votre smartphone ? C'est une question séculaire, mais vous pouvez toujours être curieux de savoir si le réseau social peut entendre vos conversations. Cela nous est arrivé à tous à un moment donné, et c'est certainement étrange lorsque vous parlez de quelque chose, puis ouvrez votre application Facebook pour trouver cet élément exact qui vous regarde dans une publicité.

Cependant, c'est juste une coïncidence, Facebook n'écoute pas tout ce que vous dites. Mais Facebook sait tout de vous. Parfois, il sait ce que vous allez dire, faire ou acheter avant même que vous ne le fassiez. C'est parce que Facebook collecte beaucoup de données.

Il est facile de comprendre pourquoi il y a un manque croissant de confiance envers Facebook. Le réseau social a été surpris en train de divulguer des données d'utilisateurs ; il a été impliqué dans des scandales de confidentialité et piraté à plusieurs reprises. Personne ne pourrait vous en vouloir si vous envisagiez de supprimer le réseau social.

Google non plus, n'est pas moins dangereux. Il s'est frayé un chemin dans pratiquement tous les aspects de votre vie, et le réseau d'applications et de services interdépendants du géant de la recherche capture, partage et s'appuie sur un grand nombre d'informations personnelles vous concernant. Google suit votre historique de recherche, par exemple, ainsi que l'emplacement de votre appareil mobile, les publicités que vous regardez, les vidéos que vous regardez, et plus encore.

L'importance de la protection des données en 2021

La protection des données est vitale pour chaque entreprise. En plus d'être une exigence légale, les entreprises doivent protéger leurs données pour protéger leurs clients, leur personnel et leurs fournisseurs, car le non-respect de cette obligation peut paralyser une entreprise.

Les organisations doivent disposer de mesures de sécurité solides telles que des pare-feu robustes et Secure Sockets Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS) pour la protection des données. Lorsqu'ils utilisent des VPN, ils doivent s'assurer qu'ils n'utilisent qu'un fournisseur crédible.

Mais aussi, le jeu social, comme la plupart des choses à faire avec les smartphones, est une grosse affaire. Zynga est l'un des acteurs les plus importants de ce secteur de marché. Les revenus des jeux en ligne chez Zynga étaient de 671 millions de dollars en 2018 et devraient atteindre 920 millions de dollars en 2019. Lorsque l'un des grands acteurs du jeu social avec une capitalisation boursière de 5,499 milliards de dollars et plus d'un milliard de joueurs sont piratés, alors c'est une grande nouvelle.

Donc, garder vos données en sécurité et privées est important, et c'est visible dans différentes régions du monde. Cela peut aller de l'importance de protéger votre compte bancaire, votre nom, votre emplacement, votre identité, etc.

Par exemple, dans des régions Moyen-Orient, un grand nombre de gens s'adonne à des jeux de casino en ligne. Et sur des guides locaux comme ArabianBetting, qui se consacrent à aider les joueurs à trouver un endroit sûr et discret pour parier et jouer en ligne, nous pouvons apprendre que les jeux d'argent en ligne, tout d'abord, sont confrontés à des lois intéressantes et ne sont pas très bien accueillis par la plupart des gouvernements (avec des exceptions mineures comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie). Cependant, malgré cela, ces jeux sont toujours populaires et recherchés en ligne. Comme ils attirent de nombreux joueurs, et puisque certains pays poursuivent leurs joueurs, l'importance de leur sécurité et de leur vie privée est évidente.

De plus, le manque de protection des données peut entraîner un préjudice grave pour l'individu en particulier. Par exemple, lorsqu'une entreprise ne protège pas des informations telles que l'adresse d'une personne et que des espions s'emparent de ces données, elles peuvent facilement trouver leurs victimes. Dans le cas des jeux de casino en ligne, par exemple, cette question est particulièrement importante.

Les meilleures applications pour la protection

Vous utilisez un code PIN pour verrouiller votre téléphone et vous évitez les e-mails et les applications suspects, n'est-ce pas ? C'est un bon début pour protéger votre vie privée sur votre smartphone. Mais si vous êtes préoccupé par la vague croissante de piratages de téléphones portables et de violations massives de données dans l'actualité, vous pouvez faire plus pour verrouiller votre technologie la plus personnelle.

Pour la navigation privée, l'amélioration de la confidentialité la plus simple que vous puissiez vous donner est d'utiliser un réseau privé virtuel. Les VPN vous permettent de vous connecter au Wi-Fi public sans vous soucier du vol de mot de passe, et ils ferment les stores virtuels sur les opérateurs mobiles curieux. Quel que soit le VPN que vous choisissez, assurez-vous simplement qu'il ne s'agit pas d'un VPN gratuit.

Pour protéger vos messages, envisagez d'utiliser l'application Signal pour iOS ou Android. Pour les appels téléphoniques et la messagerie texte cryptés, Signal offre la meilleure combinaison de convivialité et de sécurité. Gardez à l'esprit que pour que le cryptage fonctionne, les personnes à qui vous envoyez un message doivent également l'utiliser, alors faites passer le mot pour une sécurité plus large.