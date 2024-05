31 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Back Market et Bouygues Telecom : une alliance pour démocratiser le smartphone reconditionné

Dans une démarche commune pour la transition écologique et l'accessibilité, Back Market et Bouygues Telecom lancent une nouvelle offre afin de faciliter l'achat et généraliser l'usage du smartphone reconditionné.

Désormais, les clients chez Bouygues Telecom peuvent acquérir un smartphone reconditionné sur Back Market et souscrire simultanément à un forfait mobile Bouygues Telecom. Cette initiative vise à faciliter l'accès à un smartphone tout en réduisant l'impact environnemental.

À compter du 13 juin, les clients pourront donc combiner l'achat d'un téléphone reconditionné à un prix attractif, grâce à une remise immédiate allant jusqu'à 200€, avec un forfait téléphonique mobile Bouygues Telecom. Et ce, très simplement, en réalisant son achat sur le site internet BackMarket, grâce à une technologie développée par Bouygues Telecom qui permet d'intégrer le parcours de vente de l'opérateur sur le site de Back Market.

Lors de l'achat d'un téléphone reconditionné éligible à l'offre sur BackMarket.fr, les clients pourront simultanément souscrire à l'un des deux forfaits Bouygues Telecom proposés :

- Le forfait 200Go 5G (avec engagement 24 mois), à partir de 29,99€/mois pour les clients Bbox (34,99€/mois pour les non-clients) pendant 12 mois puis 39,99€/mois pour les clients Bbox (44,99€/mois pour les non-clients), la réduction est de 200€ sur l'achat d'un smartphone reconditionné.

- Le forfait 150Go 5G (avec engagement 24 mois), au prix de 29,99€/mois pour les clients Bbox (34,99€/mois pour les non-clients) pendant 24 mois, et une réduction de 150€ est partiquée sur l'achat d'un smartphone reconditionné.