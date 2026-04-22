22 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Batterie en chute libre : les Pixel plombés par un bug persistant depuis la mise à jour de mars

Depuis plusieurs semaines, un nombre croissant d’utilisateurs de smartphones Pixel signalent une dégradation brutale de l’autonomie de leur appareil. En cause, la mise à jour Pixel Drop déployée en mars, qui semble avoir introduit un dysfonctionnement majeur affectant la gestion énergétique. Malgré la diffusion d’un correctif en avril, la situation reste inchangée pour de nombreux propriétaires.

Une autonomie divisée, parfois du jour au lendemain

Les témoignages se multiplient sur les forums d’assistance et les discussions en ligne. Le constat est souvent le même : des smartphones qui tenaient auparavant une journée complète peinent désormais à dépasser quelques heures d’utilisation. Certains utilisateurs évoquent même la nécessité de recharger leur appareil deux à trois fois par jour.

Tous les modèles semblent concernés, des Pixel 7 jusqu’aux plus récents Pixel 9 et Pixel 10, ces derniers étant particulièrement cités dans les retours. La dégradation varie en intensité, mais le point commun reste l’apparition soudaine du problème après l’installation de la mise à jour de mars.

Dans certains cas, la consommation excessive persiste même lorsque le téléphone est en veille ou en mode avion, un comportement inhabituel qui suggère un problème profond au niveau du système.

Une mise à jour d’avril sans effet

Traditionnellement, ces mises à jour mensuelles sont censées corriger des anomalies et améliorer la stabilité des appareils. Pourtant, le correctif d’avril n’apporte aucune mention d’un éventuel bug lié à la batterie, laissant les utilisateurs concernés sans solution officielle.

Ce silence renforce l’incompréhension, d’autant que le problème semble largement documenté par la communauté. Pour l’heure, Google n’a pas communiqué publiquement sur l’origine de cette surconsommation.

Des pistes techniques, mais aucune confirmation

Faute d’explication officielle, plusieurs hypothèses circulent. L’une des plus crédibles pointe vers un dysfonctionnement lié au GPS. Selon certains utilisateurs ayant analysé le comportement du système, ce composant resterait actif en permanence après la mise à jour, empêchant le processeur d’entrer en mode veille profonde.

Concrètement, le smartphone continuerait à solliciter ses ressources en arrière-plan, même lorsque toutes les connexions sont désactivées. Ce phénomène pourrait expliquer une consommation anormalement élevée, y compris en période d’inactivité.

D’autres analyses évoquent un problème encore plus bas niveau, au sein du firmware du modem, où une boucle d’activité empêcherait le système de réduire sa consommation énergétique. À ce stade, ces explications restent toutefois non confirmées.

Une explication officielle… partielle

Du côté des canaux communautaires, certains experts liés à Google avancent une explication plus nuancée. Après une mise à jour importante, le système peut temporairement consommer davantage d’énergie afin d’optimiser les applications et stabiliser le fonctionnement global.

Ce processus, bien connu, est censé s’atténuer après quelques jours d’utilisation. Mais pour de nombreux utilisateurs, la dégradation persiste bien au-delà de cette phase d’optimisation, ce qui tend à écarter cette explication comme unique cause.

D’autres bugs viennent compliquer la situation

Ce problème d’autonomie ne constitue pas un cas isolé. La mise à jour de mars est également associée à d’autres dysfonctionnements plus critiques, notamment des redémarrages en boucle pouvant rendre certains appareils difficilement utilisables.

Par ailleurs, des ralentissements dans la recharge ont aussi été signalés, en particulier avec les fonctions d’optimisation limitant la charge à 80 %, les derniers pourcentages prenant parfois un temps anormalement long à atteindre.

Des solutions temporaires en attendant un correctif

En l’absence de réponse officielle, les utilisateurs n’ont d’autre choix que de recourir à des ajustements pour limiter l’impact sur l’autonomie. L’activation de l’économiseur de batterie permet de réduire l’activité en arrière-plan et de prolonger l’usage quotidien.

La batterie adaptative peut également aider à mieux gérer la consommation des applications, même si son efficacité dépend du temps d’apprentissage des habitudes de l’utilisateur. De même, la gestion de la luminosité de l’écran, l’un des principaux postes de dépense énergétique, reste un levier simple mais efficace.

Enfin, certains paramètres plus avancés, comme la désactivation du maintien permanent des données mobiles, peuvent contribuer à limiter la consommation en arrière-plan.

Une attente qui s’éternise

À ce stade, la situation reste bloquée. L’absence de correctif dans la mise à jour d’avril laisse penser qu’une solution pourrait nécessiter davantage de temps. En attendant, la pression monte au sein de la communauté, qui espère une réaction rapide de Google face à un problème affectant potentiellement toute sa gamme de smartphones.

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Christo • Pour le moment aucun problème sur mon pixel 9a.