09 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

Beebs, une application communautaire dédiée aux parents

Promouvoir l'égalité parentale et accompagner les jeunes parents, mamans comme papas, au quotidien, de la grossesse aux premières années de bébé tels sont les objectifs de l'application Beebs.

Cette application gratuite, permet en un clic aux parents de partager leur expérience entre pairs et de trouver rapidement des conseils fiables et personnalisés face aux questions qu'ils se posent, à travers un éventail complet de fonctionnalités. L'application comprend une bibliothèque de plus de 200 guides et tutoriels détaillés et adaptés à l'âge de bébé, de la grossesse à 2 ans, de la part d'experts de l'enfance (psychologue, puéricultrice, pédiatre, etc.).

Un calendrier permet de suivre au quotidien les grandes étapes du développement de bébé (éveil, alimentation, examens médicaux, ...) dès la grossesse et après la naissance du bébé. Un espace de discussion est également disponible afin de permettre aux parents d'échanger librement sur une trentaine de thématiques liées à la parentalité.

Les parents peuvent sélectionner les thématiques qu'ils souhaitent suivre, et interagir au quotidien sur les fils de discussion correspondants. Ils disposent d'espaces dédiés "Entre Mamans" et "Entre Papas" pour échanger sur des problématiques spécifiques. Enfin, ils peuvent garder facilement contact, en se suivant et en utilisant la messagerie privée.

Beebs est disponible sur iPhone et Android.