18 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Bien-être, sport et intelligence : Samsung muscle sa gamme Galaxy Watch8

Samsung a profité de sa grande conférence estivale pour renouveler en profondeur sa gamme de montres connectées. Aux côtés des très attendus Galaxy Z Fold7 et Flip7, trois nouvelles tocantes ont été dévoilées : la Galaxy Watch8, sa déclinaison Classic au style horloger, et une version Ultra taillée pour les aventuriers. Avec ce trio, le géant coréen entend imposer une vision plus complète du bien-être, nourrie d’innovations matérielles, de design repensé, et d’intelligence artificielle au poignet.

Un nouveau design allégé, sans compromis sur la robustesse

La Galaxy Watch8 affiche une silhouette épurée qui tranche avec ses aînées. Le boîtier en aluminium, inspiré des lignes affirmées de la Watch Ultra, est désormais plus compact : 11 % plus fin que la génération précédente. Sa structure interne a été revue pour optimiser le confort au quotidien, avec un système d’attache dynamique qui suit naturellement les mouvements du poignet, garantissant une meilleure stabilité et une précision accrue des capteurs.

Plus discrète mais toujours élégante, la Watch8 affiche un poids plume de 30 g pour le modèle 40 mm, et de 34 g pour le modèle 44 mm. Son écran AMOLED gagne en lisibilité grâce à une luminosité maximale de 3 000 nits, protégée par un verre saphir. Elle est certifiée IP68, étanche à 5 ATM et répond aux exigences de robustesse de la norme militaire MIL-STD-810H. En parallèle, la capacité de la batterie grimpe légèrement pour accompagner les utilisateurs dans toutes leurs activités.

La version Classic, fidèle à l’esthétique des garde-temps traditionnels, conserve une lunette rotative, un bouton d’action personnalisable, et un design en acier inoxydable. Plus massive (63,5 g), elle adopte une batterie de 445 mAh et un écran de 1,34 pouce, toujours aussi lumineux. Elle ne sacrifie rien à la fonctionnalité, tout en cultivant un esprit horloger haut de gamme.

Une technologie de santé encore plus précise et proactive

Avec la série Galaxy Watch8, Samsung met la santé au cœur de l’expérience utilisateur. Chaque montre embarque le processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm, le plus puissant jamais intégré à une Galaxy Watch. Associé au capteur BioActive de dernière génération, il permet des relevés biométriques encore plus précis.

L’un des points forts de cette nouvelle génération est le suivi du sommeil. En intégrant un coaching personnalisé, la montre suggère les meilleurs horaires de coucher selon le rythme circadien et analyse l’environnement de la chambre à travers d'autres objets connectés. Mais surtout, la Watch8 est capable de détecter les signes d’apnée du sommeil, même sévères, une fonctionnalité validée par les autorités sanitaires européennes.

Samsung introduit également la « charge vasculaire », un indicateur du stress cardiovasculaire durant la nuit, et poursuit le développement de son écosystème de santé. À cela s’ajoute l’Indice Antioxydant, grande nouveauté sur une montre connectée, mesurant la concentration de caroténoïdes dans la peau en seulement cinq secondes. Une donnée précieuse pour mieux orienter son alimentation et favoriser un vieillissement en meilleure santé.

L’IA vient également renforcer les outils de motivation : le Score d’énergie évalue la forme physique globale, tandis que des alertes en cas de stress élevé permettent de réagir immédiatement, via des exercices de respiration ou un enregistrement de l’humeur avec la fonctionnalité « Pleine conscience ».

Une montre sportive, mais pas seulement

Au-delà de la santé, Samsung continue de miser sur l’activité physique avec des outils toujours plus précis. Le Coach Running s’adresse aussi bien aux coureurs débutants qu’aux profils plus réguliers. Après une première course d’évaluation, la montre propose un plan d'entraînement personnalisé, basé sur plus de 160 scénarios, de la remise en forme au marathon.

Les mesures captées pendant la course sont variées : longueur de la foulée, symétrie, posture ou encore puissance. Une fois l’activité terminée, une analyse complète est disponible. En parallèle, la fonctionnalité Partage permet de se lancer des défis entre amis, rendant l’entraînement plus ludique et social.

La Watch8 détecte automatiquement jusqu’à 90 types d’activités sportives, et le GPS double-fréquence assure une géolocalisation d’une précision accrue, même en milieu urbain dense ou en pleine nature.

Une interface repensée, dopée à l’IA

La série Galaxy Watch8 inaugure One UI Watch 8, une surcouche intuitive basée sur Wear OS 6. Pensée pour tirer parti des écrans circulaires, la nouvelle interface facilite l’accès aux informations grâce à la Now Bar, aux Multi Widgets et à une organisation plus claire des notifications.

Autre avancée majeure : l’arrivée de Gemini, l’assistant IA de Google, directement intégré à la montre. Il suffit de parler naturellement pour demander un entraînement ou lancer une application : « Démarre une course de 30 minutes » ou « Planifie un circuit pour brûler 400 calories ». Gemini permet également de répondre plus intelligemment aux messages reçus, transformant la montre en véritable assistant personnel.

Galaxy Watch Ultra : la montre des extrêmes

Pensée pour les utilisateurs les plus exigeants, la Galaxy Watch Ultra (2025) incarne la montre la plus robuste et la plus performante jamais conçue par Samsung. Avec un boîtier en titane de 47 mm, elle résiste à toutes les conditions : étanchéité jusqu’à 10 ATM, certification IP68 et norme militaire MIL-STD-810H.

Son autonomie est renforcée grâce à une batterie de 590 mAh, et elle intègre toutes les fonctionnalités avancées de santé et de sport, sans concession. Elle est aussi équipée d’une sirène d’urgence de 86 dB, pensée pour les situations critiques. Comme les autres modèles, elle fonctionne sous One UI Watch 8 et embarque les assistants Gemini et Bixby. Disponible en plusieurs finitions, dont un nouveau Bleu Titane, elle vise clairement les amateurs de plein air et d’extrême.

Une offre complète, pour tous les styles et besoins

Samsung propose ainsi une gamme cohérente, où chaque montre a sa propre personnalité. La Watch8 séduit par sa légèreté et sa modernité, la Classic par son élégance intemporelle, et l’Ultra par sa robustesse à toute épreuve. Toutes sont compatibles avec une large gamme de bracelets personnalisables et disponibles dès le 23 juillet.

La Galaxy Watch8 est proposée à partir de 380 € (40 mm, Bluetooth) et 430 € en version 4G. Le modèle 44 mm est facturé 410 € (Bluetooth) ou 460 € (4G). La Watch8 Classic, uniquement disponible en 46 mm, coûte 530 € en version Bluetooth et 580 € avec la connectivité 4G. Quant à la Watch Ultra, elle est annoncée au prix unique de 700 €.