15 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Bitdefender protège en temps réel des conversations sur les applications de messagerie instantanée sur les mobiles Android

Bitdefender vient de lancer une nouvelle fonctionnalité afin de protéger les conversations sur les applications de messagerie instantanée sur mobiles. Cette nouvelle technologie de détection des arnaques repère les liens malveillants et avertit les utilisateurs pendant leurs conversations sur WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et Discord.

Bitdefender Chat Protection avertit immédiatement les utilisateurs lorsque des liens malveillants sont reçus ou envoyés pendant leurs conversations en direct sur les applications de messagerie les plus populaires, parmi lesquelles WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et Discord. Ce nouvel outil protège les utilisateurs face à la multiplication des activités cybercriminelles ciblant les appareils mobiles.

Intégré à la solution Bitdefender Mobile Security for Android, le module Chat Protection repose sur la technologie Scam Alert de Bitdefender, sur laquelle des particuliers du monde entier peuvent compter pour surveiller, détecter et bloquer les attaques se propageant via des liens reçus dans des applications de messagerie, des notifications et des SMS. Chat Protection assure une surveillance continue des conversations, pour avertir les utilisateurs de la présence éventuelle de liens douteux susceptibles de dérober des données financières, des informations d'identification et d'autres renseignements sensibles.

En cas de détection d'un lien malveillant, l'utilisateur reçoit une alerte assortie d'informations sur les risques associés et de recommandations sur la conduite à tenir. Si cette alerte est ignorée, les technologies de protection web intégrées empêchent la navigation vers la page malveillante.

À travers le monde, plus de deux milliards de personnes se servent de WhatsApp, et Facebook Messenger compte plus d'un milliard d'utilisateurs. Parallèlement, les malwares et les arnaques diffusés via les applications de messagerie et les SMS restent parmi les principales menaces dont les utilisateurs d'appareils mobiles doivent se méfier en 2022. D'après l'édition 2021 du rapport de Bitdefender sur les menaces touchant les particuliers, les spams et les domaines non approuvés représentent au total 85 % des URL malveillantes détectées.

Bitdefender Mobile Security for Android, avec une protection en temps réel des conversations sur WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et Discord, est disponible pour les clients nouveaux ou existants depuis le Google Play Store.