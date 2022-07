06 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Bleutel by France Telephone : un nouvel opérateur qui se démarque de la concurrence

A ce jour, il existe de nombreux opérateurs dit "virtuels" ; France Téléphone est un nouvel opérateur mobile virtuel qui vient de voir le jour avec de nombreux atouts face à la concurrence.

France Téléphone est une filiale de l'entreprise Winvest Capital, implantée en France depuis 2018. Ce groupe a donc créé BleuTel qui propose des forfaits mobiles sans engagement. Afin d'avoir une couverture la plus complète possible, cet opérateur a passé des accords avec Orange et Bouygues Telecom.

L'avantage avec cet opérateur est qu'il permet à l'abonné d'utiliser avec ses formules la totalité de ses gigas en France ou dans toute l'Union Européenne. A la différence des autres opérateurs sur le marché, il n'y a pas deux enveloppes Web dédiées à la France et à l'Europe. L'utilisation de ces gigas se fait sur un forfait unique qui est utilisable en France métropolitaine ou dans l'Union Européenne, ce qui est d'ailleurs pratique lorsque l'on part en vacances. L'abonné accède ainsi à Internet sans surplus de coût dans la limite du forfait mobile choisi. Les forfaits Bleutel par France Téléphone viennent donc directement concurrencer les opérateurs virtuels et les offres populaires chez les opérateurs historiques tels que RED by SFR, Sosh, B&YOU et Free mobile.

BleuTel propose un panel de forfaits illimités sans engagement à faible coût. Pour choisir un forfait, avant toute chose il faut connaître sa consommation mensuelle en nombre de Go utilisés par mois et savoir si vous avez besoin d'appels illimités ou non dans votre budget. Pour répondre à ces questions, l'opérateur mobile Bleutel a crée différentes offres forfaits mobiles comprenant plusieurs enveloppes Web, des appels et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et en Europe :

Forfait mobile Vitalité 10 Go

Le forfait mobile Vitalité comprend 10Go d'internet et des appels, SMS/MMS illimités. Cette formule est pour ceux qui ont une faible consommation internet avec la possibilité de passer des appels en illimité. Le prix du forfait 10Go est à 9,90 € par mois.

Forfait mobile Equilibre 20Go

L'offre inclut 20Go d'internet avec des appels et SMS/MMS illimités. Le prix du forfait est de 14,90€.

Forfait mobile Privilège 50Go

Le forfait Privilège est un forfait avec une enveloppe internet de 50Go. Ce forfait dispose d'appels, SMS et MMS illimités. Avec cette formule, l'abonné ne fera aucun hors forfait grâce à l'option forfait bloqué qu'il soit en France ou en Europe. Le forfait est à 19,90 € par mois.

Forfait mobile Essentiel 100 Go

Cette formule est destinée aux gros consommateurs. Elle comprend une enveloppe Web de 100 Go, des appels et des SMS/MMS illimités en France. Cette offre est à 24,90 € par mois.

Le forfait mobile Optimal 150 Go

Dédié aux accros d'internet, ce forfait mobile de 150Go est l'un des plus gros forfaits sur le marché qui peut être utilisé en France et en Europe. Bien sûr, les appels et des SMS/MMS sont illimités. Cette formule est à 29,90 € par mois.

Pour passer chez cet opérateur tout conservant votre numéro de téléphone actuel, vous devez récupérer le numéro RIO avant de basculer vers ce nouvel opérateur en appelant le 3179. Un SMS est ensuite envoyé avec le numéro RIO. Lors de la souscription, cet opérateur gère la portabilité de votre numéro auprès de votre ancien opérateur téléphonique.