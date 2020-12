15 décembre 2020 à 05h00 par Philippe | 15 décembre 2020 à 09h33

Bloodstained: Ritual of the Night est disponible sur iOS et Android

Crédit Photo : iTunes

NetEase Games et ArtPlay viennent de dévoiler la version mobile du Metroidvania gothique Bloodstained: Ritual of the Night sur iOS et Android.

Les aspirants chasseurs de démons peuvent prendre leur destin en main sur leurs appareils mobiles. Le jeu reprend le gameplay des versions originales sur consoles et PC de Bloodstained: Ritual of the Night, y compris une carte gigantesque à explorer et plus de 120 monstres et boss uniques à vaincre.

Bloodstained: Ritual of the Night offre une carte en 2.5D, adaptée à l'exploration sur les appareils mobiles, ainsi que le système de fragments connu des joueurs PC et consoles. En plus d'une interface utilisateur retravaillée et d'icônes de fragments repensées, la version mobile du Metroidvania comprend un nouveau système de succès grâce auquel les joueurs peuvent vérifier leur progression dans le jeu et se défier les uns les autres. Pour une meilleure convivialité, une touche de raccourci Ultimate Ability avec des icônes uniques et une touche de raccourci de costume ont été ajoutées.

Cette version mobile comprend également la bande originale de style gothique ainsi que les voix originales des acteurs du jeu, comme Ami Koshimizu (Miriam) et Shusaku Shirakawa (Gebel).

Le nouveau personnage jouable à débloquer s'appelle "Zangetsu" et est disponible pour les joueurs qui ont terminé l'histoire avec une bonne fin. Il se bat avec un Katana et peut utiliser MP pour déclencher une attaque spéciale furieuse avec sa lame.

Le jeu est disponible au prix de 10,99€ sur l'App Store et le Google Play Store.