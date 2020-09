01 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Bobee Spot, une application participative pour voyager autrement

Crédit Photo : iTunes

Be Open for Beautiful Exploration and Expériences, ou plus simplement Bobee Spot, est une application de voyage qui permet de découvrir et partager des lieux insolites ou incontournables avec une communauté de voyageurs.

Fonctionnant sur un principe de gain de points, l'application s'adresse aux globes trotteurs comme aux familles, amis ou amoureux qui souhaitent sortir des sentiers battus ou partager les endroits qu'ils affectionnent.

Bobee Spot répond à un besoin croissant d'une envie de voyager autrement. L'échange avec les locaux, la recherche de lieux inédits et peu fréquentés par les touristes, le partage, sont des critères qui font la différence pour les voyageurs d'aujourd'hui. L'application propose de découvrir et de partager des spots inédits à travers le monde de manière ludique et intuitive. Points de vue, restaurants, bars, hôtels, spots de surf, plages, spots de plongée... différents types de spots sont référencés.

Afin d'adapter les suggestions à chaque membre, une recherche en fonction des envies est disponible via l'utilisation de trois catégories de hashtags. Bobee Spot permet aussi la recherche par hashtags en fonction : du lieu (beach, rooftop, hiking, etc), de l'ambiance (sunset, cocktail, nature, etc.) et de l'humeur du moment (goodvibes, explorer, feelgood, etc).

L'application est disponible sur iPhone et Android.