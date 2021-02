23 février 2021 à 05h00 par Philippe

Bookandgolf, une application pour rendre le golf plus facilement accessible

Dans le contexte sanitaire actuel, les applications ont été un véritable coup de pouce pour les golfeurs soucieux de gagner en simplicité et en autonomie. C'est le cas pour l'application Bookandgolf qui est une centrale de réservation de green fees en ligne.

Bookandgolf permet la réservation de green fees en temps réel sur les plannings des golfs grâce à l'utilisation de différents programmes. Les disponibilités de départ ainsi que les tarifs proposés par les golfs sont également mis à jour en temps réel.

L'achat d'un green fee est très simple. Il suffit au joueur, une fois connecté sur son compte Bookandgolf, de sélectionner le golf où il souhaite jouer avant de choisir le jour et le créneau horaire qui l'intéressent et de régler en ligne. Le client reçoit ensuite un e-mail de confirmation de réservation qu'il n'aura plus qu'à présenter avant son départ à l'accueil du golf.

Pour les golfeurs qui n'auraient pas d'idée précise de l'endroit où ils souhaiteraient jouer, il est même possible d'effectuer sur les applications, une recherche des golfs à proximité.

La commande de produits golfiques, comme par exemple une recharge de seaux de balles de practice, est aussi simple que la réservation de carnets de green fees dématérialisés.

L'application est disponible sur l'App Store et Google Play.