18 août 2025 à 00h15 par La rédaction | 27 août 2025 à 04h18

Bouygues Telecom : des forfaits B&You sans engagement en promotion de 2H 1 Go, 20 Go, 100 Go, 150 Go et 200 Go

Bouygues Telecom vient de mettre à jour ses offres promotionnelles sur 5 forfaits B&You de 2H 1 Go, 20 Go, 100 Go, 150 Go Summer Edition et 200 Go.

Forfait 2H 1 Go à 1,99 €

Cette formule contient une enveloppe de 1 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine dont 1 Go sont utilisables en Europe et DOM. Le forfait est à 4,99 € avec la 5G incluse.

Forfait 20 Go à 7,99 €

Cette formule contient une enveloppe de 18 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine dont 10 Go sont utilisables en Europe et DOM. Le forfait est à 10,99 € avec la 5G incluse.

Forfait 100 Go à 10,99 € en 5G

Cette formule contient une enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G/4G+/5G en France métropolitaine dont 25 Go sont utilisables en Europe/DOM.

Forfait 150 Go Summer Edition à 14,99 € en 5G

Cette formule contient une enveloppe de 150 Go de données mobiles en 4G/4G+/5G en France métropolitaine dont 40 Go sont utilisables en Europe/DOM et + de 110 destinations dont Suisse/Maroc/US.

Forfait 200 Go en 5G à 19,99€/mois

Ce forfait illimité dispose d'une enveloppe de 200 Go de données mobiles en 4G/4G+/5G en France métropolitaine dont 30 Go sont utilisables utilisables dans plus de 90 destinations.

Pour toutes ces formules, les appels et SMS sont illimités en France Métropolitaine Europe et DOM. Quant aux MMS envoyés depuis l'Europe et DOM, ils sont décomptés du volume autorisé sur chaque enveloppe Data en Europe et DOM de ces forfaits. Ces offres sont sans engagement de durée et sans condition dans le temps. Le tarif de cette offre sans engagement n'est pas limité à la première année.

