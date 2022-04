04 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Bouygues Telecom alimente ses sites mobiles en hydrogène vert

Dans le cadre de déploiements d'installations ponctuelles ou pérennes sur le réseau mobile, Bouygues Telecom a mis en place une solution d'alimentation en énergie à partir d'hydrogène vert sur certains sites du réseau mobile. Cette solution permet notamment d'améliorer significativement l'empreinte environnementale de ses sites, avec une réduction de 70% des émissions de C02 et un niveau sonore divisé par 100 (- 20dB) par rapport à un groupe électrogène thermique.

Il faut savoir que les besoins de surplus de couverture mobile sont de plus en plus fréquents lors d'opérations évènementielles comme lors des compétitions sportives, salons ou festivals. Concernant l'alimentation de sites permanents, cette innovation est une réponse à certains lieux isolés et difficiles d'accès qui sont en attente de raccordement électrique.

La première présentation de ce dispositif mobile BTruck5G a eu lieu devant la présidente de l'ARCEP, lors des Innovations Days, évènement organisé par Bouygues Telecom les 23 mars et 24 mars. Le BTruck5G a été la solution pour apporter l'ultra haut débit sur des évènements temporaires. Les camions pensés et conçus par les équipes Bouygues Telecom, sont dotés des derniers équipements 5G et sont installés partout en France.

En parallèle, la solution Hyvision d'alimentation en hydrogène vert développée par Bouygues Energies & Services est déployée à Meyrargues, dans le département des Bouches-du-Rhône, pour alimenter un site mobile 4G. PowiDian y assure la mise à disposition d'un groupe électrogène hydrogène en remplacement du groupe électrogène thermique, d'autres départements vont prochainement pouvoir en bénéficier.