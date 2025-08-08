08 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Bouygues Telecom Business dévoile bLease : une solution de location de smartphones pensée pour les entreprises et l'économie circulaire

Face à la complexité croissante de la gestion des flottes mobiles et aux impératifs économiques et environnementaux, Bouygues Telecom Business lance bLease, une solution locative clé en main dédiée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux grands comptes. Cette offre vise à transformer la manière dont les structures professionnelles pilotent leurs parcs de smartphones, avec une promesse triple : simplification de la gestion, optimisation des coûts et engagement dans une démarche durable.

Une nouvelle approche stratégique de la flotte mobile

Avec bLease, Bouygues Telecom Business propose aux entreprises une alternative à l'achat traditionnel de terminaux. Fini les investissements massifs en une seule fois pour renouveler plusieurs dizaines, centaines voire milliers de smartphones. Place à un modèle d’abonnement flexible (24, 36 ou 48 mois), qui permet de lisser les dépenses dans le temps et de maîtriser le coût total de possession par utilisateur, tout en assurant un niveau de service constant.

L’opérateur accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie des terminaux : du choix initial du smartphone, neuf ou reconditionné, à sa restitution en fin de contrat. Ce pilotage global s’effectue via un espace client centralisé offrant une vision claire du parc, la possibilité de commander ou renouveler facilement les appareils (en trois clics seulement, promet Bouygues), et de suivre les services et accessoires associés.

Des garanties et services différenciants sur le marché français

bLease entend se distinguer sur un marché où le leasing IT est déjà bien implanté. Bouygues Telecom Business revendique notamment être le seul acteur en France à inclure une extension de garantie constructeur sans surcoût, avec un remplacement du terminal défectueux garanti sous 11 jours ouvrés. Un argument de poids pour les entreprises soucieuses de continuité d'activité et de prévisibilité des coûts de maintenance.

À cela s’ajoute un service client dédié, ainsi que la livraison et la reprise sur site des appareils en fin de contrat, renforçant le caractère clé en main de l’offre.

Une solution alignée avec les enjeux RSE et l’économie circulaire

L’une des promesses phares de bLease repose sur l’intégration d’un modèle d’économie circulaire dans la gestion des flottes mobiles. À la fin de leur cycle de location, les smartphones restitués sont reconditionnés par un partenaire local certifié, Rejeneo, situé en Île-de-France. Ces appareils retrouvent ainsi une seconde vie, participant à la réduction de l’empreinte carbone des entreprises.

Pour les terminaux trop anciens ou irréparables, Bouygues assure leur recyclage via des filières certifiées DEEE, respectueuses des normes environnementales en vigueur pour les déchets d’équipements électriques et électroniques. En proposant également des appareils reconditionnés à la location, l’opérateur permet aux entreprises d’aller encore plus loin dans leur politique RSE.

Une réponse à la convergence entre performance et responsabilité

Avec bLease, Bouygues Telecom Business s’adresse à une cible exigeante, souvent déjà familière des offres locatives dans l’IT. Mais l’opérateur joue la carte de la différenciation en alliant souplesse budgétaire, service premium et engagement environnemental.