Bouygues Telecom et Crédit Mutuel Alliance Fédérale prolongent leur partenariat exclusif jusqu'en 2030 et lancent de nouvelles offres fibre et 5G pour la rentrée

Bouygues Telecom et Crédit Mutuel Alliance Fédérale viennent d’annoncer le renouvellement de leur partenariat stratégique de distribution de services télécoms jusqu’en 2030. Cet accord exclusif, qui concerne également le CIC, permettra aux clients des deux groupes bancaires d’accéder à des offres fixes et mobiles de Bouygues Telecom directement dans plus de 4 000 caisses de Crédit Mutuel et agences CIC à travers la France.

Un partenariat de long terme au service des clients

Conclu pour une durée supplémentaire de cinq ans, ce partenariat illustre la volonté des deux acteurs d’inscrire leur collaboration dans le temps long. Depuis son lancement, cette alliance a permis au Crédit Mutuel Alliance Fédérale de s’imposer sur le marché des télécoms, en s’appuyant sur l’expertise réseau de Bouygues Telecom et la force de son maillage bancaire de proximité.

Aujourd’hui, l’établissement mutualiste revendique 1,454 million de lignes mobiles et fixes (box et forfaits) actives, couvrant aussi bien les particuliers que les professionnels. Pour les clients, l’avantage est double : bénéficier d’une technologie performante tout en conservant un accompagnement humain grâce au conseiller bancaire, qui devient un interlocuteur privilégié pour l’équipement télécom.

Des offres de rentrée pensées pour tous les profils

À l’occasion de la rentrée 2025, Bouygues Telecom et Crédit Mutuel/CIC dévoilent une série d’offres attractives et temporaires, disponibles jusqu’au 5 octobre :

Pack famille à prix réduit : une Bbox fibre à 27,99 €/mois combinée à un forfait 5G 30 Go à 7,99 €/mois, soit moins de 36 € par mois. L’installation de la Bbox est offerte, avec un accompagnement personnalisé et un traitement prioritaire au service client.

: une Bbox fibre à 27,99 €/mois combinée à un forfait 5G 30 Go à 7,99 €/mois, soit moins de 36 € par mois. L’installation de la Bbox est offerte, avec un accompagnement personnalisé et un traitement prioritaire au service client. Forfait spécial collégiens : une offre 5 Go à 3,99 €/mois, réservée aux foyers déjà clients d’une box et d’un forfait mobile.

: une offre 5 Go à 3,99 €/mois, réservée aux foyers déjà clients d’une box et d’un forfait mobile. Avantage étudiants : une remise de 5 € est accordée sur les forfaits 5G 150 Go et 250 Go pour les 18-25 ans.

Du côté des professionnels, qui représentent un marché de 1,5 million de clients pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une offre spécifique est mise en avant :

Bbox Pro Evolutive : 39,99 € HT/mois avec deux mois offerts, et deux mois supplémentaires pour les entreprises de moins de 24 mois.

: 39,99 € HT/mois avec deux mois offerts, et deux mois supplémentaires pour les entreprises de moins de 24 mois. Des remises exclusives sur les forfaits mobiles viennent compléter cette proposition.

Allier technologie et relation de proximité

Pour Bouygues Telecom, cet accord confirme la pertinence de son modèle de distribution en partenariat avec le réseau bancaire. L’opérateur met en avant l’excellence de son réseau mobile et fixe, ainsi que la qualité de son service client. De son côté, Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit sa stratégie d’élargissement de l’offre de services proposée à ses sociétaires et clients, en combinant télécoms et relation de confiance.

Avec cette reconduction jusqu’en 2030, les deux groupes entendent consolider une alliance déjà fructueuse, en renforçant leur positionnement à la croisée des univers bancaire et télécoms. Une manière de répondre aux besoins croissants des familles, des étudiants et des professionnels en quête de connectivité fiable, à des tarifs compétitifs, tout en gardant un interlocuteur de proximité.

