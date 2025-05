06 mai 2025 à 06h42 par La rédaction | 06 mai 2025 à 08h44

Bouygues Telecom crée la surprise en instaurant des frais de résiliation sur ses forfaits mobiles B&You

Une décision inédite dans le secteur de la téléphonie mobile française : à compter du 9 juin 2025, Bouygues Telecom appliquera des frais de résiliation de 5 euros à ses forfaits sans engagement B&You. Un tournant qui pourrait bouleverser le marché et inciter d'autres opérateurs à suivre cette voie.

C’est par le biais d’un courrier discret, glissé dans une communication évoquant la météo, les vacances et les frais à l’étranger, que Bouygues Telecom a prévenu ses clients : à partir du 9 juin 2025, résilier un forfait B&You coûtera désormais 5 euros. Cette annonce, passée presque inaperçue dans un premier temps, marque une rupture majeure avec les usages du secteur, où les forfaits mobiles sans engagement étaient jusqu’ici exonérés de tout frais de sortie.

Une première dans le secteur mobile

Si les frais de résiliation sont courants pour les abonnements fixes (fibre ou ADSL), Bouygues Telecom est le premier opérateur à les imposer sur ses forfaits mobiles sans engagement. Les clients concernés sont ceux des trois offres 5G B&You : 1 Go à 4,99 €/mois, 40 Go à 8,99 €/mois et 200 Go à 9,99 €/mois.

La mesure s’appliquera à toute résiliation effectuée à compter du 9 juin, qu’il s’agisse d’une simple annulation ou d’un départ vers un opérateur concurrent.

Une décision stratégique pour freiner l’hémorragie

Dans un contexte de guerre commerciale féroce entre opérateurs, cette décision vise à freiner l’instabilité chronique des abonnements. Grâce à la portabilité du numéro et à une législation favorable (loi Chatel notamment), les consommateurs ont pris l’habitude de naviguer d’un opérateur à l’autre au gré des promotions, certains changeant même plusieurs fois par an.

Pour contrer ces « chasseurs de promos », Bouygues avait déjà instauré des frais pour l’obtention d’une carte SIM (jusqu’à 10 euros). Cette nouvelle taxe de résiliation s’inscrit dans cette logique de dissuasion, visant à stabiliser sa base d’abonnés.

Des exceptions prévues pour les cas de force majeure

Bouygues Telecom précise que des exonérations seront possibles dans certaines circonstances qualifiées de « force majeure ». Parmi les situations reconnues : décès de l’abonné, hospitalisation longue durée, incarcération, surendettement, déménagement dans une zone non couverte, ou encore chômage à la suite d’un licenciement d’un CDI.

L’opérateur insiste sur le fait que ces cas doivent être « imprévisibles, insurmontables et indépendants de la volonté du client » pour être considérés comme valides.

Une riposte immédiate de la concurrence

Free, toujours prompt à capitaliser sur les faux pas de ses rivaux, n’a pas tardé à réagir. L’opérateur de Xavier Niel a annoncé qu’il rembourserait les frais de résiliation imposés par Bouygues Telecom, jusqu’à 10 euros, à tout client migrant vers une offre mobile Free. Si les modalités précises ne sont pas encore totalement dévoilées, il est probable que la présentation d’une facture suffise pour bénéficier du remboursement.

Cette contre-offensive souligne l’importance stratégique de chaque abonné dans un marché saturé et ultra-concurrentiel, où l’acquisition de clients se joue souvent sur quelques euros.

On vous les rembourse si vous passez chez Free https://t.co/8MprvhMKao — Xavier Niel (@Xavier75) May 5, 2025

Vers une généralisation des frais de résiliation ?

L'initiative de Bouygues Telecom pourrait bien faire boule de neige. Si elle s’avère efficace pour retenir les clients, les autres opérateurs (Orange, SFR, voire Free lui-même) pourraient être tentés d’instaurer des frais similaires. À l’inverse, certains pourraient jouer la carte de la gratuité comme argument marketing pour séduire les abonnés déçus de B&You.

Mais ce changement de paradigme soulève une question plus large : les opérateurs veulent-ils désormais freiner la fluidité du marché, autrefois vantée comme un avantage pour le consommateur ?

Un changement qui ne passera pas inaperçu

En imposant des frais de résiliation sur ses forfaits mobiles sans engagement, Bouygues Telecom prend un risque, mais aussi une avance stratégique. Cette décision, inédite jusqu’ici, pourrait bien remodeler les règles du jeu dans le secteur des télécoms. Reste à voir si les clients accepteront ce tournant, ou s’ils s’en détourneront au profit d’une concurrence désormais à l’affût.