17 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

Bouygues Telecom : Découvrez une nouvelle façon de jouer en 5G avec Pleio

Suite à l'ouverture de son réseau 5G le 1er décembre dans 20 grandes villes françaises, Bouygues Telecom propose désormais à ses clients de découvrir les atouts de la 5G au travers d'un service de cloud gaming. Les abonnés dotés d'un forfait 5G et d'un smartphone Android 5G peuvent désormais souscrire à un nouveau service de jeu vidéo baptisé Pleio. Ce service de cloud gaming permet de jouer en illimité et sans installation, à plus de 80 jeux, pour 9,99€ par mois.

Contrairement aux autres services de cloud gaming, Pleio a été conçu pour le mobile. Chaque jeu est jouable instantanément sur le smartphone 5G, grâce à une interface virtuelle ou via des périphériques Bluetooth, comme la manette Big Ben commercialisée par Bouygues Telecom.

L'offre Pleio permet une expérience multi-écrans ; Il est ainsi possible de commencer une partie sur son mobile pour la finir sur son écran de télévision avec les décodeurs Miami ou Bbox 4K.

Les jeux disponibles au lancement du service sont Dirt 4, LEGO Star Wars the complete saga, STYX Shards of Darkness, Ultra Street Fighter IV et Wonderboy The Dragon's Trap.