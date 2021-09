27 septembre 2021 à 06h05 par Philippe

Bouygues Telecom dévoile son offre télétravail mobile " spéciale rentrée "

Aujourd'hui le télétravail a pris une place de plus en plus importante avec l'émergence de nouveaux comportements. Selon l'étude publiée en juin dernier par la Dares, 26% des salariés ont désormais au moins un jour de télétravail par semaine. 86% des télétravailleurs plébiscitent le travail à distance (baromètre annuel du télétravail 2021 de Malakoff Humanis).

A l'heure de la rentrée scolaire et du retour partiel au bureau, Bouygues Telecom a modifiée sa gamme Mobile Sensation afin de répondre à ces nouveaux modes de travail, Bouygues Telecom propose désormais une offre " télétravail mobile ". Grâce à une seconde carte SIM incluse, elle permet aux clients d'utiliser la data de leur forfait mobile pour travailler en mobilité, comme ils le feraient avec leur box internet.

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de souscrire à l'un des 4 forfaits éligibles de la nouvelle gamme Sensation (80Go, 100Go, 150Go et 200 Go), de faire la demande d'une seconde carte SIM (gratuite) et d'acheter un galet 4G sur bouyguestelecom.fr qui est remboursé jusqu'au 07/11/2021.

La consommation data des Français connait une constante évolution chaque année, avec une augmentation moyenne de 30 % par an. Bouygues Telecom a également décidé d'accompagner cette demande croissante des usages en proposant des nouveaux forfaits adaptés plus généreux en data en France et en roaming depuis l'Europe, incluant la 5G dès le forfait 70Go.

La nouvelle gamme propose 8 forfaits allant de 100Mo à 200Go, dont un forfait pensé pour les ados. Tous les forfaits sont désormais disponibles avec et sans terminal. Seule la durée d'engagement change, 12 mois avec carte sim seule, 24 mois pour un forfait avec téléphone et des avantages exclusifs.

Ces forfaits existent désormais dans une version " clients Bbox " à un tarif préférentiel, avec notamment un premier forfait à 0€/mois pendant 12 mois (puis 4,99€/mois).