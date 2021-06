08 juin 2021 à 08h29 par Philippe

Bouygues Telecom s'engage à optimiser le cycle de vie des smartphones

Selon les chiffres issus de l'étude Kantar " Les pratiques de recyclage de téléphones des Français " pour Bouygues Telecom, menée en mai 2021 auprès d'un panel de 1011 individus représentatifs des Français équipés de mobile, âgés de 18 à 65 ans, 97% des français souhaitent que les smartphones aient une durée de vie plus longue. Pourtant, beaucoup d'entre eux hésitent encore à faire réparer leur téléphone, essentiellement pour une question de coût (26%) et seul un Français sur quatre a déjà acheté un téléphone reconditionné. Ceux qui n'ont pas encore franchi le pas se justifient par des doutes sur la qualité des produits (52%) ou encore sur le fait de pouvoir bénéficier d'une garantie (25%). Pourtant, 86% des possesseurs de téléphones reconditionnés se déclarent satisfaits de leur achat.

Face à ce constat, Bouygues Telecom lance sa première édition de Solutions Smartphone Durable. Avec ce programme, l'opérateur souhaite sensibiliser régulièrement ses clients et prospects aux moyens de prolonger la vie de leurs smartphones ou de les recycler le cas échéant.4 actions sont donc menées par l'opérateur :

Réparation

En partenariat avec WeFix, Bouygues Telecom soutient l'allongement de la durée de vie des mobiles en proposant un service de réparation simple et peu coûteux. Les clients Bouygues Telecom dotés d'un forfait Sensation bénéficient de 30% de réduction dans un des 130 sites du leader de la réparation express*. Surtout, celui-ci affiche un taux de satisfaction de plus de 90%.

Reprise

Lors de l'achat d'un nouveau mobile avec une reprise, l'opérateur a décidé de renforcer son programme en encourageant la reprise de mobiles afin d'être ensuite reconditionnés et voir ainsi leur vie prolongée.

Reconditionnement

Bouygues Telecom propose une offre de mobiles reconditionnés. Disponible depuis 2011 sur le site internet de l'opérateur, elle est depuis quelques années présente dans toutes les boutiques de l'opérateur avec une gamme de produits qui s'élargit chaque année. Les téléphones reconditionnés vendus par Bouygues Telecom bénéficient d'une garantie de 12 mois. En cas de défaillance technique, le téléphone peut être réparé gratuitement, ou remplacé par un smartphone équivalent.

Recyclage

Bouygues Telecom a lancé dès 2004 un service permettant la collecte et le recyclage des mobiles dans ses boutiques. L'opérateur met également ce service à disposition des entreprises (des PME aux grands comptes) et des collectivités via son site internet. Aujourd'hui, près de 900 urnes de collecte sont à disposition des Français dans les 500 boutiques Bouygues Telecom.