07 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Bouygues Telecom Entreprises lance sa première offre de réseau 5G privé hybride

Bouygues Telecom Entreprises ouvre la voie à la transformation numérique des entreprises avec sa première offre de réseau 5G privé hybride sur le marché français. Cette solution innovante, basée sur le cœur de réseau 5G SA développé avec Ericsson, permet aux entreprises de toutes tailles de profiter des avantages de la 5G privée pour moderniser leurs infrastructures IT et booster leur compétitivité.

ALTEN, leader en ingénierie et services IT, a déjà choisi cette solution d'avant-garde pour son Laboratoire Innovation de Sèvres. L'objectif : déployer un réseau 5G de dernière génération et développer un catalogue de solutions révolutionnaires pour l'industrie 4.0.

La technologie 5G offre des vitesses de connexion à très haut débit et une faible latence, ce qui permet de supporter une multiplicité d'usages, de la simple téléphonie à des cas d'usages spécifiques tels que la conduite de véhicules autonomes, la télémaintenance ou l'utilisation d'outils connectés. Cependant, déployer un tel réseau peut s'avérer complexe et onéreux, car il nécessite des équipements dédiés et des compétences spécifiques pour son déploiement et son entretien.

Grâce à l'offre hybride de Bouygues Telecom Entreprises, les organisations peuvent profiter pleinement des avantages d'un réseau privé (rapidité des débits, faible latence, sécurité accrue), tout en optimisant les coûts d'installation et d'exploitation.

Concrètement, cette offre utilise la bande de fréquence 3,5GHz de Bouygues Telecom et les capacités de network slicing de son réseau 5G SA pour privatiser une partie de celui-ci au profit du site de production du client (usine, centre hospitalier, entrepôt). Ainsi, seuls ses utilisateurs et équipements y ont accès et l'intégralité du trafic reste au niveau local, garantissant la sécurité et la confidentialité des données.